Ribadavia reforma os accesos ó conxunto de Santo Domingo

Durante o desenvolvemento das obras, a Policía Local mantén a prohibición de estacionamento nos tramos correspondentes, e recomenda ós veciños a alternativa de utilización do parking municipal, no que dispoñen dunha hora gratuíta. O orzamento deste proxecto ascende á cantidade de 55.000 euros, dos cales a Consellería de Política Social aporta un 80%, tendo en conta que as obras están orientadas á supresión de barreiras arquitectónicas para as persoas con problemas de mobilidade, mentres o Concello aporta o 20% restante. O goberno municipal xa ten prevista unha segunda fase do proxecto, coa pavimentación do tramo dereito da calzada, e que suporá un investimento de 25.000 euros.