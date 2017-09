Os ribadavienses desexan sesións con orquestras nas patronais

Os veciños de Ribadavia botaron de menos as verbenas con orquestras nas pasadas festas na horna da Virxe do Portal, que se celebraron os días 8, 9 e 10 do actual mes de setembro. A concelleira de Cultura, María López Touza, así o confirma, "xa que é a opinión que máis escoitamos na rúa sobre os festexos patronais". A edil comenta que "no Concello apostamos este ano por recuperar os concertos que se facían de antigo, e o resultado foi desigual".

Ó respecto, apunta que "pensamos que o concerto de Efecto Pasillo iba ter máis público có de Manu Tenorio, e foi ó revés", tendo en conta que o primeiro foi de pago e vendéronse mil entradas a 5 e 10 euros, e o segundo era gratuíto. María López destaca o éxito da Xuntanza de bandas, que durante tres días reuniu a máis de 2.500 espectadores no Auditorio do Castelo, e avogou "por unha meirande colaboración económica do sector hosteleiro e de servizos para conquerir un mellor programa festivo".