Ribeiro en Común reclama catro axentes máis de Policía

O grupo municipal Ribeiro en Común reclama de novo ao Concello de Ribadavia un "proceso selectivo transparente" para as dúas prazas que se van convocar de Policía Local e tamén a previsión dunha convocatoria de catro prazas máis para este ano 2019 cando se pase de contar con nove a tres axentes."Iniciouse a instancia do noso grupo un proceso que só convocará dúas prazas e que nós cremos que será insuficiente, pois a previsión é de tres xubilacións e un novo traslado", sinala.

Este grupo considera que "o máis grave é que fai demasiado tempo que o servizo non está cubrindo a maioría de noites, e isto foi únicamente responsabilidade do goberno local xa que se negou a pagarlles o salario legal nocturno que figura no convenio".

Engade que na actualidade hai dous axentes de baixa, e dous máis que se foron para o Concello de Ourense, "estamos con cinco axentes que dificilmente poden cubrir o servizo de seguridade nocturna".

Por ese motivo, afirma Ribeiro en Común que presenta ao Concello unha nova reclamación para que se aumenten as xornadas nocturnas de vixilancia por parte da Policía Local.

Nese sentido pide tamén a aplicación de medidas urxentes de mellora do tráfico.

Emerxencias

Ademais, este grupo da oposición refírese ao Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ribadavia e reclama que se cumpran por parte do goberno local socialista os compromisos adquiridos con este servizo e que foron aprobados polo pleno, para dispor dunha "sede digna e adecuada" e a "mellora das condicións de traballo e do propio servizo do GES, comezando polo cumprimento da normativa vixente de prevención de riscos laborais".