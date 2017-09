O Ribeiro cumpre o ecuador da vendimia, pensando en minimizas os danos da sarabia

A vendima chega ao seu ecuador en Galicia este fin de semana, nun ano atípico marcado polas xeadas de abril, a seca e a sarabia de finais de agosto, que levan a ter unha das recollidas máis longas na historia de varias denominacións de orixe. Tras adiantarse en semanas en agosto, haberá un período de segunda colleita entre finais de setembro e mediados de outubro destinado ao rebrote de acios afectados polas baixas temperaturas de primavera.

A colleita do Ribeiro foi a máis afectada polo pedrisco caído o pasado 27 de agosto, pero "as adegas reaccionaron" e "conseguiuse minimizar ao máximo os efectos" da sarabia, segundo explica a Europa Press o presidente do consello regulador a Denominación de Orixe, Juan Manuel Casares.



Respecto diso, sinala que se seguiron as directrices do consello regulador e adiantouse "urxentemente" a vendima, polo que "se evitou o que si sería devastador" como poden ser "enfermidades como a botritis".



Así, a vendima das cepas afectadas polo pedrisco xa terminou, e agora atópase en marcha o segundo tramo --do tres que terá a vendima--, o considerado como "normal", que non depende dos fenómenos meteorolóxicos adversos. As terceira parte da vendima farase entre finais de setembro e primeira quincena de outubro para aquelas uvas que rebrotaron tras as xeadas de primavera.



A denominación de orixe do Ribeiro conta con 73 adegas que levan recollidas preto de 7,5 millóns de quilos uvas (a campaña total de 2016 foi de 11,6 millóns de quilos) cunha calidade "estupenda".



Con todo, aínda que se insiste en que a colleita será menor este 2017, Casares incide en que "entre seca, xeada e pedra este ano facer calquera estimación é cando menos arriscado", polo que pide "esperar a que termine a vendima".



Sobre este extremo, indica que "o pedrisco afectou dunha maneira desigual" ao Ribeiro, en especial a Castrelo de Miño e Cenlle, "e dentro das zonas que tocou tamén desigual". Así, a pedra "tocou sobre todo a parte superior" dos acios nas cepas con pouca folla.



VENDIMA XENERALIZADA EN RÍAS BAIXAS



Tras recoller máis de 20 millóns de quilos na DO de Rías Baixas ao terminar a primeiro semana de setembro, entre esta semana e a que vén avanzará o groso da colleita que está xeneralizada no cinco subzonas --Condado do Tea, Ribeira do Ulla, O Rosal, Soutomaior e Val do Salnés--.



Pola súa banda, o director técnico do consello regulador de Rías Baixas, Agustín Lago, valora que a uva presenta un estado fitosanitario "practicamente perfecto".



Neste sentido, mantén as súas previsións de repunte de produción do 12% respecto de 2016 ata os 37,6 millóns de quilos de uva, na denominación á menos afectaron as xeadas e á que non chegou o pedrisco.



"MOI POR ENCIMA DAS ESTIMACIÓNS" EN VALDEORRAS



En Valdeorras, o presidente do Consello Regulador, José Luís García Pando, asegura que "é pronto para ofrecer datos", pero avanza que a produción vai quedar "moi por encima das estimacións iniciais de caída", xa que "as medidas e coidados paliativos axudaron a recuperar unha gran parte das vides afectadas".



En declaracións a Europa Press, García Pando sostén que "o feito de que case todas as adegas iniciasen a vendima" a finais de agosto cando se produciu a sarabia "minimizou o efecto da pedra".



Aínda que houbo "algúns núcleos afectados, sobre todo na zona de Vilamartín", "en xeral" resalta que "non houbo grandes danos pola sarabia nas viñas valdeorresas".



Ademais, a vendima alongarase "ata ben entrado outubro" nunha segunda fase de recollida que comezará a partir de agora en moitas adegas polas baixas temperaturas de abril. "A uva de Valdeorras será excelente en termos cualitativos e esperamos salvar os mobles en termos cuantitativos", agrega.



A RECOLLIDA MÁIS LONGA DE MONTERREI



En Monterrei vívese a vendima "máis longa da denominación", tras iniciarse o 26 de agosto alongarase ata mediados de outubro, segundo a apunta a Europa Press o director técnico da DO, Luís Miguel López.



No que vai de vendima recolléronse 1,1 millóns de quilos de --o ano pasado foron 4,4 millóns de quilos--, coa previsión de baixada pero sen estimación numérica. Aquí hai "unha irregularidade moi grande nas parcelas e na mesma cepa", xa que "hai acios que están maduros e outros que aínda non alcanzaron o grao óptimo de maduración".



RIBEIRA SACRA, VAN MÁIS DE DOUS MILLÓNS DE QUILOS



En Ribeira Sacra, o presidente do consello regulador da DO, José Manuel Rodríguez, sinala a Europa Press que van "algo máis de dous millóns de quilos" de uvas recolleitos, cunha vendima "tranquila" que chega á súa "ecuador" este fin de semana, así como cunhas condicións climáticas "relaxadas".



E é que "a xeada afectou menos" a Ribeira Sacra que a outras denominacións, aínda que nalgunhas zonas si que dará lugar unha segunda vendima. O obxectivo é que se rolden o seis millóns de quilos de uvas, igual que en 2016.