Ridimoas adaptará un hábitat para reptiles orientado al sur

La Asociación Ecologista Ridimoas estudia los pormenores del proyecto que será uno de los más importantes para el próximo año mientras intenta recuperarse del ataque vivido recientemente. Desde la entidad se ha valorado la situación y han decidido que una de las carencias con la que se encuentran es una zona adaptada a los reptiles, que cada vez proliferan más en sus montes. Con esta situación sobre la mesa, la agrupación tomó la decisión de adaptar un espacio en la zona sur, la más recomendada y con mejores condiciones para su supervivencia.

El presidente, Pablo Rodríguez, destacó que el hábitat de los reptiles se está reduciendo cada vez más, motivado por la aparición de mimosas. En cuanto a la instalación, deberán levantarse varios muros de piedra para proteger a los reptiles como una especie de refugio ante los ataques de los jabalíes, que no podrán derribar estas construcciones. "Xa estou traballando no diseño de como facer iso. Xa se mercaron unhas terras de viña grande que colindaban co noso monte con esa intención", explicó Rodríguez.

La motivación de la agrupación ecologista es crear un espacio en el que los animales estén protegido y sean respetados, además de poder cuidarlo y ser visitado por los cientos de niños que conocen el monte de Ridimoas. La proliferación de reptiles y las condiciones del entorno hacen posible este proyecto. En los últimos días, la organización recogió un ejemplar de cobra, Malpolon monspessulanus, que fue rescatado por el servicio de emergencias de Leiro, después de que se quedara atrapado en un cultivo de hortalizas de una vivienda particular. El animal mide 106 centímetros de longitud y 350 gramos de peso. Posteriormente fue soltado en libertad en el hábitat protegido de Ridimoas. "Esperamos que con esta segunda oportunidade prolongue a súa existencia".