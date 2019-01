Los socialistas de Ribadavia urgen la apertura inmediata del Museo do Viño

Los socialistas de Ribadavia, a través del portavoz Javier Iglesias Sendin, reclamaban ayer la "inmediata" apertura del Museo do Viño de Galicia, ubicada en la rectoral de Santo Andre. A través de una moción, desde el grupo municipal del PSdeG-PSOE recordaban que el espacio museístico, ubicado en un conjunto único del barroco gallego, fue cedido al concello de Ribadavia a través de un convenio con el Obispado de Ourense para ubicar en el Museo do Viño de Galicia.

Los trabajos de restauración del edificio, que comenzó en el año 1988 a través de una "escola taller" y que continuó a lo largo de los años a través de la colaboración de diversas entidades, "nos consta que data de hoxe atópanse prácticamente finalizados", apuntan los socialistas que lamentaban que "foron moitas as visitas e compromisos pero non se teñen concretado as accións para a apertura destas instalacións despois de 30 anos".

En el texto de la moción, en el que se recoge que en 1995 la Xunta se responsabilizó de los trabajos del proyecto museístico y que desde 2005 la Deputación participó en los últimos trabajos conjuntamente con Cultura, también se pide un homenaje para los artífices de esta iniciativa, en concreto a los miembros de la Corporación Municipal que inició los trámites en su momento y al taller de empleo que hizo los primeros trabajos en el inmueble.