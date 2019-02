Las Termas de Prexigueiro se amplían con un restaurante

La empresa Termas Prexigueiro inicia en este mes las obras de habilitación de un restaurante en estas instalaciones termales de Ribadavia. Así lo confirmaba el administrador, Pablo Villuendas, matizando que se empezará con los trabajos en el interior de la parte superior del actual edificio para la creación de un restaurante con capacidad para cien comensales. Otras dotaciones como una depuradora, aire acondicionado o grupos electrógenos deberán esperar al informe de la Confederación Hidrográfica del Miño - Sil, todavía pendiente, si bien, la previsión es que esta obra esté acabada en la próxima primavera.

Se trata de la segunda fase del proyecto global de las Termas de Prexigueiro, que abrían al público en julio del 2010. La inversión oscilará entre los 200.000 y 400.000 euros.

El administrador aseguraba, además, que ya llevan un año en trámites con una tercera fase del proyecto, en la que se contempla la construcción de un hotel con 24 habitaciones y 10 bungalós de madera, cada uno de ellos con un balcón con vistas al río Cerves y con su propia terma. Para esta última fase, la empresa encargó un plan especial urbanístico y continúa adelante con los trámites para obtener los permisos de distintas instituciones como Sanidad, Medio Ambiente o la Confederación Hidrográfica del Miño - Sil. La inversión para esta última ampliación será entre 1,5 y 2 millones de euros.

El alcalde de Ribadavia, Ignacio Gómez, y el propio administrador, Pablo Villuendas, destacaron el buen funcionamiento de estas instalaciones termales, que atraen cada año entre 50.000 y 60.000 usuarios. "Está beneficiando a Ribadavia porque la gente se queda a comer, a pasear, a comprar e incluso a dormir", apuntaba Villuendas.

La empresa también iniciaba el año pasado la tramitación ante la Xunta de Galicia con el fin de obtener la categoría de balneario, ya que de momento las pozas de Prexigueiro están catalogadas únicamente como termas.

Ignacio Gomez declaraba que "aínda que hai algún grupo da oposición que afirma que o proxecto está parado, non é certo, e neste mes xa empezan coas obras no interior para crear o restaurante, para o que xa contan coa autorización do concello", y añade "Prexigueiro xera unha gran riqueza e a empresa o que quere é ampliar o negocio. Sabemos que segue adiante co proxecto pero é complexo e necesita o seu tempo".

Pozas exteriores y tratamientos

Las Termas de Prexigueiro constan de un circuito al aire libre formado por cinco pozas de agua caliente, desde los 36 a los 41 grados de temperatura, además de un spa y dos pozas de agua fría. De esta forma, los usuarios realizan el circuito utilizando alternativamente el agua caliente y fría. El diseño está inspirado en el camino de peregrinación japonés y cada poza tiene el nombre de un templo de la referida ruta de las peregrinaciones.

En el interior del edificio se encuentran instalaciones termales para diversos tratamientos. Así, los usuarios pueden hacer uso de las bañeras de hidromasaje, o elegir un tratamiento de vinoterapia o de algas, entre otros.

La primera fase, que está funcionando a pleno rendimiento desde el 2010, también incluyó la construcción de una cafetería independiente de las termas.