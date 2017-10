El terror se adueñó de las calles en la “Noite Meiga"

Meigas, magos, muertos vivientes, fantasmas, vampiros y demás personajes monstruosos tomaron ayer Ribadavia, deambulando por calles y plazas para celebrar el Samaín. La "Noite Meiga", organizada por la asociación cultural Activa.T, ha cumplido 17 años, ofreciendo vistosos y terroríficos espectáculos, que se ponían en marcha a media tarde con la apertura de un mercado de artesanía y en un marco urbano ambientado para la ocasión.

El "Desfile meigo" llamó especialmente la atención del público por la originalidad del vestuario, maquillaje y puesta en escena de los participantes. El destino era la Praza Maior, en donde la organización dispuso de un puesto de comida y bebida y en donde se desarrollaron una gran parte de las actividades, mientras la música del grupo de percusión Trópico de Grelos animaba a bailar en todo el casco histórico. No faltó el aquelarre de "Donas sen cabaleiros" y otros espectáculos como el que ofrecieron las compañías Fire Dragons y Asacocirco, además de las "Lagartas", que inundó de luz la fachada del Castillo de los Sarmiento. También hubo hípica y el "Pasaxe do Terror", en el interior del mismo castillo, a cargo de Trécola Teatro y voluntarios, una de las iniciativas de mayor éxito. La fiesta acababa de madrugada con el concierto de Fillos do Estronio.