El ukelele fue el protagonista de un festival en Ribadavia

El castillo de Ribadavia fue escenario ayer de la segunda edición del Ukp Day, un festival en el que se combinó la música, arte, talleres y gastronomía, siendo el principal protagonista el ukelele. Actuaron Víctor Coyote, Bestlife UnderYourSeat, Uke and the Leles, Lansbury ​ y Ukelele Joe & His Hula Shakers, además del grupo portugués Minta & The BrooK Trout.

En torno a 30 niños participaron en obradoiros sobre la construcción de un ukelele y de pintado de camisetas. También hubo una exposición de estos instrumentos de cuerda y un mercado de diseño.