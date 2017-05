Unións Agrarias anuncia una movilización del sector vitivinícola el próximo sábado 13 en Ribadavia

La asamblea de más de 200 viticultores convocada por el sindicato Unións Agrarias en Ribadavia (Ourense) ha acordado hacer una gran movilización el próximo sábado 13 de mayo en la capital de O Ribeiro.



Los productores reclaman ayudas directas a las explotaciones afectadas por la helada de la semana pasada, que afectó a la producción de las cuatro denominaciones de origen del interior de Galicia, tal y como ha indicado el sindicato a través de un comunicado.



En consecuencia, desde la organización agraria se pondrán en contacto con la Consellería do Medio Rural para trasladarle el gran malestar existente en las D.O. de Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrei y Valdeorras por el "abandono" y "falta de apoyos" de lo que la Xunta, a su juicio, "está haciendo gala de un modo completamente irresponsable".



"La primera opción pasa por indemnizar a los agricultores por metro cuadrado de viñedo dañado, de modo similar a como se hizo en 2016 en la Ribeira Sacra cuando el granizo arrasó la subzona de Sober", ha explicado el sindicato.



A continuación, ha asegurado que "se pueden trasladar ayudas directas de hasta 15.000 euros por explotación", por lo que ve "una excusa pobre" las declaraciones de la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, al respecto: "Las ayudas directas no son viables ni posibles porque el Ministerio habilita, junto con la Consellería, un sistema de seguros año a año donde tenemos que seguir trabajando mucho, porque en Galicia estamos en menos de un 20 por ciento", señaló este viernes la conselleira del ramo.



Unións Agrarias también considera "imprescindible" abordar "las bonificaciones fiscales y las cotizaciones en la Seguridad Social". "Un trabajo que debe abordarse en una mesa sectorial de trabajo para planificar una reestructuración global de las pólizas de seguros agrarios, que está claro que no funcionan y no están adaptados para Galicia", ha argumentado UU.AA., justo antes de indicar que éste es el motivo de su "baja presencia en las explotaciones gallegas".



ASESORAMIENTO A LOS VITICULTORES



Por su parte, la Xunta ha informado este sábado que la Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega), dependiente de la Consellería do Medio Rural, realizará este lunes una jornada de puertas abiertas para asesorar a los viticultores sobre las técnicas a seguir en los trabajos de recuperación de los viñedos afectados por las pasadas heladas. En concreto, será en las parcelas que tiene este centro en Leiro (Ourense) a partir de las 8,30 horas.



Con esta jornada, ha manifestado la Xunta en un comunicado, se pretende ayudar a los profesionales del sector a llevar a cabo actuaciones de saneamiento correctas y efectivas sobre la planta, con el objetivo de salvaguardar la producción futura y evitar así la pérdida total del viñedo.



En concreto, entre los trabajos que se desarrollarán destaca la repoda de las cepas, ya que se explicará la técnica más correcta para evitar mayores daños a las plantas.



Además, en la página web de la Evega están colgadas desde el pasado sábado 29 una serie de recomendaciones técnicas que sirven a modo de guía de actuación para el viticultor que tuviese superficie afectada por las inclemencias del tiempo.