Veinte familias de Ribadavia recibirán ayudas para el material escolar este curso

El área de Benestar Social del Concello de Ribadavia acaba de procesar las solicitudes recibidas para la convocatoria de ayudas para material escolar en educación infantil de este curso 2018/2019, de las que resultaron beneficiarias 20 familias. La adjudicación de estas becas se realizó cotejando los datos con anteriores ediciones, con el objetivo de que "as familias teñan as mesmas oportunidades e tratando de compensar as desigualdades entre nenos", en palabras de la concelleira de este departamento, Noelia Rodríguez.

Las ayudas tienen como preferencia aquellos hogares que lo necesitan, con algún progenitor desempleado y que los ingresos de la unidad familiar no superen los 2.017 euros mensuales, teniendo como requisito también estar empadronado en el Concello. Los bonos para material escolar, además, sólo se podrán canjear en tiendas del comercio local. La concejala valoró como "moi positivos" estos resultados, asegurando que desde el gobierno local se encuentran "satisfeitos co número de solicitudes cas que colaboramos e agardamos cumplir cas expectativas das familias".