La vendimia ya supera los nueve millones de kilos en O Ribeiro

La campaña de vendimia correspondiente al presente año ha entrado en su fase final en las cuatro Denominaciones de Origen de la provincia, con una media del 80% de la cosecha ya recogida, oscilando entre el 60% de Monterrei y prácticamente el 100% de A Ribeira Sacra. La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha cifrado la caída de la producción en un 16% respecto al pasado año, teniendo en cuenta que el mínimo de reducción es de un 5% en A Ribeira Sacra y el máximo, de un 31% en Monterrei, frente a los ofrecidos por los sindicatos, que calificó de "aventurados".

En el caso de O Ribeiro, ya se inició el proceso de recolección de las uvas que se habían visto dañadas por las heladas registradas a finales del mes abril. Los trabjaos se centran en las vides de las zonas más bajas de la comarca vitivinícola, concretamente en las riberas del río Avia, en el eje formado por los municipios de Leiro, Beade y Ribadavia. Los técnicos del Consello Regulador de la Denominación habían aconsejado a colleiteiros y bodegas un tiempo de espera necesario para con el objetivo de que las plantas cicatrizasen y se recuperasen de las heridas derivadas de los efectos de la congelación, aplazando la recogida hasta estos días finales de septiembre y los primeros del próximo mes de octubre.

"As uvas presentan un excelente estado sanitario e grao de maduración, tra-lo proceso de recuperación que desenvolveron as prantas", señaló ayer, al respecto, el presidente del Consello, Juan Manuel Casares Gándara. Así, actualmente permanecen abiertas 10 bodegas para recibir los racimos, y la cantidad de uva contabilizada hasta el momento en toda la Denominacion de Origen supera los 9,1 millones de kilos, cifra que representa aproximadamente el 80% de los más de 11 millones vendimiados el pasado año. En este sentido, las previsiones del Consello apuntan a que "a campaña remate entre esta semana e a que vén, cumprindo así o prazo inicial de remate na primeira quincena de outubro", indicó el propio Casares Gándara. Sin embargo, el responsable del Consello comenta que "resulta difícil facer un vaticinio sobre cál vai ser o volumen total de uva que se recolla finalmente, porque vai depender do mantemento das boas condicións meteorolóxicas".

Unas condiciones que resultaron nefastas, ya que a las heladas de abril se sumó la tormenta de granizo caída el 27 de agosto, y que obligó a un comienzo atípico de la vendimia, a finales de ese mismo mes, en los viñedos más dañados, fundamentalmente en los municipios de Cenlle y Castrelo de Miño, para evitar que las uvas se pudriesen y sufriesen infecciones.

Recta final en las otras denominaciones

La comarca de A Ribeira Sacra prácticamente finalizó la campaña, con 5,3 millones de kilos recogidos para un total previsto de 5,5 millones, teniendo en cuenta que ya cerraron 73 de las 93 bodegas participantes, y sólo 14 prosiguen actualmente con los trabajos de la vendimia. En esta Denominación "non tivemos problemas con xeadas ou treboadas, e as uvas son de moita calidade", indicó el presidente del Consello Regulador, José Manuel Rodríguez.

En el caso de Valdeorras, se han superado los 4 millones de kilos y sólo una bodega permanece aún abierta. Las previsiones de los técnicos apuntan a unos 4,2 o 4,3 millones finales, algo alejados de los 4,6 contabilizados en 2016, pero con una calidad óptima en la fruta.

La recolección de uva en la Denominación Monterrei mantiene su ritmo "irregular", debido a las heladas de primavera y al granizo caído en pleno verano. Al respecto, el director técnico del Consello Regulador, Miguel López, señala que "vai a cousa lenta, aínda que as variedades preferentes coma godello e mencía conqueriron rebrotar tra-la xeada". Ello se traduce en que todavía faltan seis bodegas por rematar la vendimia y que tan sólo se recogieran 2,6 millones de kilos, un 60% de los 4,4 del pasado año, que para López se le antoja n "inalcanzables".