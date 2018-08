El viejo puente de hierro de Leiro pasará revisión

El puente de hierro colgante sobre el río Avia, una de las señas identificativas de la localidad de Leiro, será objeto de un estudio para comprobar su estructura y así poder subsanar, en que caso de ser necesario, cualquier tipo de deficiencia que sea detectada. Al respecto, el alcalde del municipio, Francisco José Fernández, señaló que "hai uns 15 días púxenme en contacto cun técnico, que se vai encargar da revisión da ponte, aínda que se mantén en bo estado, co obxectivo, se cabe, de mellorar a súa seguridade". El regidor de Leiro recordó también que "fará uns 10 anos xa se lle fixo unha revisión e unha limpeza completa, coincidindo coa execución do último tramo do paseo fluvial".

Francisco José Fernández señala que, actualmente, "os propios enganches da ponte rozan coa pintura do pasamanos, e deixan ó descuberto o óxido do ferro, pero elo non representa danos para o conxunto, que tamén será inspeccionado". Se trata de una instalación peatonal que permite atravesar el Avia comunicando el centro del casco urbano de la capitalidad municipal con el paraje natural de O Salgueiral, junto a la playa fluvial, y en cuyo entorno también está ubicado el campo de fútbol y una residencia geriátrica, además de servir de acceso a los vecinos de la localidad de San Clodio y su monasterio. El puente fue construido en los primeros años 60 del pasado siglo por la Deputación de Ourense, siendo uno de sus promotores el entonces ingeniero jefe de esta institución, Ángel Mario Carreño.