Viña Costeira celebra as súas vodas de ouro

As adegas Viña Costeira celebraron este domingo o seu 50 aniversario de funcionamento, que pertence á Denominación de Orixe do Ribeiro, a máis antiga de Galicia. No acto estiveron presentes o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o vicepresidente da Deputación, Rosendo Fernández, a delegada territorial da Xunta, Marisol Díaz, a conselleira de Medio Rural, Ángelez Vázquez, o presidente de Viña Costeira, Andrés Rodríguez, e diversos alcaldes da comarca do Ribeiro. Tamén estivo o artista Acisclo Manzano, autor da escultura colocada recentemente na viña da empresa.

Feijóo dixo de Viña Costeira que "cumpre medio século recuperando a tradición vitivinícola desta terra, pero tamén modernizándoa". A continuación, o presidente da Xunta gabou o traballo desta empresa por "combinar tradición, modernización e, ao mesmo tempo, xerar prosperidade na súa rodeada. Nesta tarefa, Viña Costeira seguirá contando co apoio da consellería de Medio Rural".

O sector vitivinícola en Galicia

Na campaña 2016-2017, as cinco denominacións de orixe de viño galegas (Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro e Valdeorras) incrementaron as súas vendas un 7'5%, o que sitúa a comunidade galega tres puntos por riba da media nacional de crecemento, que se sitúa nun 4'4%.