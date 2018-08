La Xunta aportará 25.000 euros para promocionar la Festa da Istoria de Ribadavia

La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, ha firmado este miércoles un convenio con la Fundación Festa da Istoria de Ribadavia a través del cual la institución se ha comprometido a aportar 25.000 euros para la promoción de este festejo, uno de los doce de Galicia declarados de Interés Turístico Nacional y cuya celebración será el 24 y 25 de agosto.



El acto se ha efectuado en la delegación territorial de la Xunta de Galicia, en el que Nava Castro ha estado acompañada de la delegada territorial, Marisol Díaz, del alcalde en funciones de Ribadavia, Ricardo González Amaro, y del presidente de la Fundación Festa da Istoria, Miguel García Domíguez.



La directora de Turismo de Galicia ha asegurado que la Festa da Istoria es "una de las primeras de la provincia de Ourense en obtener el reconocimiento nacional, hace 20 años", y ha puesto en valor el barrio judío de la villa, "declarado Monumento Nacional y que forma parte, junto con otras siete ciudades de Galicia, de la ruta de las juderías, algo que la hace especial".

Asimismo, ha señalado que la Xunta "quiere seguir ayudando a promover turísticamente Galicia y Ourense", por lo que el apoyo a este festejo "sirve para seguir impulsando esta celebración y al Ayuntamiento de Ribadavia".

Para finalizar, Nava Castro ha subrayado la importancia de la Festa da Istoria para reforzar el turismo en la provincia que, según ha informado, ha recibido en 2018 cerca de 170.000 viajeros que supusieron más de 300.000 noches, "lo que supone un incremento de la demanda de casi un 5 por ciento en relación al año pasado".



También ha querido recalcar el incremento de la demanda en los hoteles, de un 2,4 por ciento, y en campos como el turismo rural, con una subida que rondó el 24 por ciento, algo que se ha conseguido "gracias al trabajo conjunto de las administraciones y al propio sector", ha concluido.

RECONOCIMIENTO A VOLUNTARIOS Y VECINOS

Por su parte, el presidente de la Fundación Festa da Istoria, Miguel García, ha subrayado el esfuerzo de "mucha gente de Ribadavia y de muchos voluntarios", así como de las administraciones, para que la celebración alcance este año su trigésimo convite.



Por ello, ha avanzado que esta edición incluirá un reconocimiento al trabajo de los voluntarios y a aquellas personas que han estado trabajando por la fiesta desde su origen, ligado a un proyecto de una escuela taller que decidió recuperar el pasado de Ribadavia.



"Este año, habrá en torno a 350 voluntarios, aunque participa todo el pueblo. Es el principal valor de la fiesta, sin su aportación, la Festa da Istoria no existiría tal cual la conocemos y no tendría la repercusión que tiene", ha asegurado.



DISTINTIVO INTERNACIONAL



Miguel García ha afirmado que el objetivo es "seguir mejorando" para conseguir que, en un futuro, la Festa da Istoria consiga ser declarada de Interés Turístico Internacional, hito que espera conseguir "en breve".

El presidente de la Fundación, además, ha invitado a "todos" a asistir a una cita que "intenta ser especial, no se pude copiar y no se puede trasladar a ningún lado, ya que tiene ese plus de representar y recrear su historia", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado a los visitantes la necesidad de ir vestidos de época, "algo importantísimo" para la fiesta y condición ineludible para pasar "un fin de semana inolvidable" que completará varios días en los que habrá actividades musicales, teatro y talleres y secerrará con un espectáculo en la fachada del castillo de la villa en el que se representará su historia y la historia de la localidad.



Mientras, el alcalde en funciones de Ribadavia, Ricardo González Amaro, ha asegurado que el Ayuntamiento "se volcará totalmente, como cada año", y ha invitado a "todo el mundo" a acercarse al municipio ourensano.