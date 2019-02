Xustiza obriga a retirar os símbolos de Franco en Beade

O Ministerio de Xustiza do Goberno de España, a través da Dirección Xeral para a Memoria Histórica, ven de requerirlle ó alcalde de Beade, Senén Pousa Soto, que cumpra a lexislación vixente e a xurisprudencia do Tribunal Supremo e retire os símbolos franquistas. Nun requerimento asinado en Madrid o pasado 13 de febreiro, Fernando Martínez, director xeral para a Memoria Histórica, reclámalle ó rexedor que acredite “la no existencia de simbología de exaltación en su municipio, y para el caso de que la hubiera, proceda a dar cumplimiento a la Ley 52/2007, elaborando el catálogo de vestigios municipal, con su inmediata retirada de los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura”.

O PSdeG afirma que "o rexedor leva máis dunha década incumprindo a lei a propósito, co consentimento e aplauso do Partido Popular e, ademais, gabándose da súa actitude".

Nese sentido, engaden os socialistas que "este órgano que depende da Subsecretaría de Estado de Xustiza, indícalle ó alcalde insurrecto do Partido Popular que debe cumprir a lexislación vixente de inmediato, e tamén lle aclara que a xurisprudencia dictada polo Tribunal Supremo xa aclarou os pormenores desta obriga que se “impón” a todas as administracións públicas". De non cumprirse, poden ser retiradas ao concello as axudas públicas.