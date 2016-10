El cine gallego, de igual a igual

Sin excepciones y con las mismas condiciones que en cualquier otro festival del mundo. Así compiten las producciones gallegas este año en el Festival de Cine de Ourense, donde ha desaparecido la tradicional sección de cine propio.



Eliminar esta subcategoría fue una de las decisiones del nuevo equipo, liderado por Fran Gayo. El director explica que tomaron esa determinación porque para él era una sensación "rara". Gayo argumenta que lleva siete años trabajando en el Festival de Cine de Buenos Aires, el Bafici, "que es muy grande y en el que, sobre todo en los últimos cuatro años, el cine gallego tuvo una presencia importante y siempre en primera línea, en las principales competencias y se miraban cara a cara con películas de Francia, Alemania, La República Checa..."



"Creo que el cine gallego está en un momento muy importante y muy dulce y en el que muchas películas se sostienen solas sin ningún problema. En ese sentido me parecía que hacer una sección que amontonase películas que no tienen que ver las unas con las otras, y que lo único que las une es lo que aparece en el DNI de sus directores o productores, me parecía como programador, retroceder", añade.

En el nuevo planteamiento del festival, los filmes locales pueden mezclarse con naturalidad con todos los demás, por méritos propios. "El cine gallego vive un momento de salud lo suficientemente bueno como para no necesitar una sección apartada de esas características, y poder distribuirlo por la programación y que aguante bien el mirarse cara a cara con otras de otras latitudes", explica Gayo.

Una idea en la que también coinciden muchos de los directores gallegos que presentan sus obras estos días en la ciudad. José Manule Mouriño, Javi Camino, Héctor Carré o Ángeles Huerta, no dudan en apoyar una iniciativa que saca las obras del "cajón desastre" y les permite competir directamente con otras del mismo género.



La calidad del público es otro de los medidores del éxito de esta cita anual. Y este año la representación ha sido variada y notable. "También nos gustó la cantidad de asistencia de gente del sector audiovisual gallego, tanto del sector más industrial como del novo cinema galego, durante todos estos días", explica Gayo. Algo que, sin duda, respalda la iniciativa de la organización.

José Manuel Mouriño - “Manuel Vilariño. Ser Luz"

"Me parece una opción perfecta porque se toma con total naturalidad la propuesta de la gente de aquí. No nos recreamos demasiado que se trate de un conjunto de autores gallegos, sino que con total normalidad su trabajo se incorpora al resto de las propuestas que se exhiben".

Javi Camino “Nación de muchachos"

"Me parece una idea genial que las películas gallegas no tengan una sección propia. Creo que está muy buen montado, la sensación fue muy buena y ha sido un gran acierto ponerlas con el resto. El cine gallego tampoco es un género en sí mismo, engloba a temáticas distintas"

Héctor Carré “We the media"

"Me parece bien que no haya una sección propia, tampoco me parecería mal que la hubiese. En el festival de Berlín creo que tienen una de cine alemán y no por eso es inferior. Es bueno que nuestro cine para el público no sea más bajo y cualquier forma de conseguirlo es buena".

Ángeles Huerta- "Esquece Monelos"

"Una de las grandes apuestas del OUFF fue eliminar la sección de Galicia e integrar el cine gallego que puede coincidir con la línea editorial con el resto de cinematografías del mundo. Creo que estaban preocupados de que no pareciera un cajón desastre o un premio de consolación".