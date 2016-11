'Como me da la gana II', mejor película Iberoamericana y 'Boone', mejor ópera prima del OUFF

El filme "Como me da la gana II" fue nombrada mejor película de la Competición Iberoamericana de la XXI del OUFF, mientras que el premio a mejor director se lo llevo Gustavo Fóntán (El limonero real), y los premios a mejor actor y actriz se lo llevaron Juan Lugo Quebrada y Luna Acosta. El jurado, formado por Miriam Reyes, Luis López y Manuel Antonio Yáñez también acordaron realizar una mención especial a Hermia & Helena de Matías Piñeiro.

El director de "Como me da la gana II" se mostró sorprendido y halagado por premiar a sú película que define como "peculiar". Asegura que este premio le "estímula" y le "alegra por toda la gente que ha participado en ella". Explica que "es un reconocimiento a lo que se ve en las imágenes". Sobre el festival dijo que había sido "una experiencia extraordinaria" y que le da lástima no haber podido ver todas las películas.

Por su parte, el jurado de la competición de Óperas Primas adjudicó el premio de mejor película a 'Boone' de Christopher Lamarca y otorgó una mención especial al filme 'Las Calles' de María Aparicio.

Además, el jurado del Cineclube, formado por María Barreiro Muñoz, Laura Iglesias y Mariana Romero dio el premio de mejor película en la competición de Óperas Primas a 'The Dazzling light of sunset' de Salomé Jashi y acordó una mención especial para 'Notes on blindness' de Peter Middleton y James Spinney.