“Dhogs”, una historia para reflexionar sobre la violencia

Es una ópera prima. Un primer trabajo de un joven director de Meiras que ya ha logrado, desde su reciente estreno a finales de abril en el Festival de Cine de Buenos Aires, ser la primera película en gallego seleccionada para el Festival de Sitges, donde recibió excelentes críticas, y haber ganado el premio en la categoría de Mejor Largometraje en el Festival de Cine de Split (Croacia). Así que todo apunta a que Andrés Goteira sólo acaba de iniciar una exitosa trayectoria con su película “Dhogs”, que ayer se proyectó en el Festival. "Esta película es muy peculiar, es un puzzle difícil de explicar. Tiene algo de especial por la multinarrativa", explicó el director, "la historia surgió en un hostel en Edimburgo. Me dejé llevar entonces por mi mundo interior".

“Dhogs” no es una película que pueda ser definida fácilmente ni debe ser enmarcada en un sólo género, porque no se puede quedar en una sola lectura. El elenco actoral y el director coinciden en señalar que es una importante reflexión sobre la permisividad de esta sociedad con la violencia y que pone al espectador en la incómoda situación de decidir o reflexionar sobre dónde poner el límite a esa violencia.

"Sentín tanto desacougo como actor como pode sentir o público. Podo soportar mellor a violencia e o drama que poñerme fronte a algo que cuestiona cómo entender esa violencia", afirmó el actorAntonio Durán, Morris.

El director fue elogiado por sus actores. Iván Marcos destacó su "enorme creatividad. En realidad ya es algo más que una promesa, es un creador, al que se ha comparado incluso con Hanecke". Para Marcos este largometraje crea "un pequeño cisma no paisaxe xeral do cinema galego, crea un novo sabor que aínda non había". “Dhogs” es de género fantástico y su resultado final supondrá una gran sorpresa para los espectadores.

Día 27. Hora 22,15. Pontevella