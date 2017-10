Los festivales afrontan un futuro incierto de cambios

El incierto presente de los festivales de cine y sus alternativas de futuro fueron el eje sobre el que giró la mesa redonda que ayer organizó el OUFF, planteándose si el camino a recorrer va "cara a un cambio de paradigma ou cara o naufraxio”. Moderado por Fran Gayo, el debate contó con las intervenciones de Meghan Monsour (Ambulante Gira de Documentales), Xosé Ramón Rivas (Edinburgh International Film Fest), Andrea Franco (OUFF) y Ángel Rueda (S8 Mostra de Cinema Periférico).

Fran Gayo introdujo el debate advirtiendo a los ponentes: "Me gustaría que esto no se quedara en algo lastimero de profesionales quejándose de condiciones de trabajo". El director del OUFF aseveró que cree que "hay un agotamiento de un paradigma de festival que hace 10 años tenía fuerza. Ahora hay una crisis de modelo a seguir y me parece que no tenemos claro por donde avanzar". Tras hacer los ponentes un breve repaso por los inicios de los respectivos festivales que representan, uno de los puntos a tratar fue la necesidad de exigir "estrenos" y actualidad.

Ángel Rueda subrayó que "las ayudas de la Xunta dan puntos por estrenos. Es tu decisión entrar a ese juego o no hacerlo e ir contracorriente. En S8cinema no lo exigimos y curiosamente resistimos porque los directores quieren estrenar con nosotros. Quizá tiene más que ver con cómo cuidar las películas". Para Andrea Franco reduce opciones: "Es una pena dejar de lado películas porque se han visto en otra ciudad en una sala con 20 personas". Rivas explicó cómo un festival "mainstream" puede mantener independencia en ciertas secciones. Meghan Monsour destacó que " el propósito del festival es buscar nuevos públicos". Opinión compartida por los presentes. Para Angel Rueda "el envejecimiento de los festivales es una realidad. A la gente de 25 años no le interesa el cine".