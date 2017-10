Las historias de vida en O Courel inauguraron la semana del cine

El Festival de Cine de Ourense comenzó su nueva singladura, ya la número 22, con una gala de inauguración que tuvo sus momentos más emotivos en el recuerdo de dos hombres vinculados al cine, aunque desde lugares muy diferentes. El primero fue para el actor Federico Luppi, fallecido ayer, y al que el director Mariano Llinás, también argentino, definió como "uno de los grandes padres de la patria para nosotros". El segundo fue para el ourensano Alfonso Prada, fallecido este año, y al que el director del festival, Fran Gayo, dedicó parte de su discurso destacando de manera especial su labor como editor de la revista "La furia humana", una auténtica biblia "de rigor, calidad y mimo" para los amantes del séptimo arte de todo el mundo, y al que definió como "un resistente de verdade".

La gala comenzó con el tradicional photocall por el que desfilaron políticos, actores y directores que estarán presentes a lo largo de esta semana a través de sus trabajos en las distintas secciones del festival.

Fran Gayo señaló que "los festiva son un refuxio para os e as resistentes e un espazo para facer, ver, pensar e falar de cinema". Incidió en que "o festival segue sendo labor de amor" y destacó los tres Focos que en esta edición protagonizan la brasileña Marilia Rocha; el argentino Mariano Llinás y la chilena Jeannette Muñoz. Finalizó con el lema del pasado año que "aún está vigente: 'Adelante con los faroles".

El alcalde, Jesús Vázquez, comenzó su intervención con una mención especial a los incendios que asolaron la comunidad esta semana, afirmando que "non podo esquecer que algo de todos nós marchou para sempre nos últimos días" y tuvo "palabras de agradecimiento para todos e todas as que colaboraron na extinción dos lumes, e de apoio aos que viron como as chamas devoraban todo o que tanto esforzo lles custou construír".

Vázquez dedicó su discurso a los espectadores señalando que "en Ourense hai espectadores afeitos ao bo cine. Espectadores cun criterio fílmico moldeado a través de dúas décadas de traballo deste festival. Espectadores que levan un ano agardando por que se abran as salas deste OUFF".

La gala tuvo su momento musical con un homenaje a la poeta chilena Violeta Parra, que este mes cumpliría los cien años, a través de cuatro de sus canciones interpretadas por Soledad Vélez.

Y para finalizar, como no podía ser de otra manera, cine y cine gallego. La película "Trinta Lumes", dirigida por Diana Toucedo y rodada en O Courel se presentó en sociedad en Ourense en su preestreno. Visiblemente emocionada y acompañada por parte de las personas de O Courel que han participado en este proyecto de seis años, la directora gallega indicó que "sinto que este é o último día dunha longa viaxe. Neste traballo atopei xente que cambiou a miña vida".

Destacó que "o cinema galego está a vivir un recoñecemento internacional como nunca antes había sucedido" y señaló que "creo no cine sensible. Fago cine para que vivades cousas que doutra maneira non sería posible".