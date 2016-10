"Me interesa mucho la vida de otras personas, por eso hago documentales"

Mercedes Moncada es uno de los cuatro objetivos en los que se ha centrado el "Foco" de la 21 edición del Festival de Cine Internacional de Ourense. Sus reconocidas películas, que han recorrido festivales de medio mundo, se proyectan estos días en el Festival de Cine Internacional, un lujo al alcance de cualquier ourensano.

¿Qué le parece el festival?

Estoy bastante sorprendida porque tiene una programación exquisita y estoy viendo un montón de películas, cosa que normalmente no puedo hacer.

¿Qué significó para usted haber sido elegida como uno de los cuatro focos del festival?

Me sentí muy halagada y también un poco de vértigo. Mirar hacia atrás es algo que normalmente no hago, no estoy aferrada a las cosas que ya sucedieron antes y enfrentarme con películas que ya hice es bastante potente, es muy curioso. Es un gran privilegio, estoy muy agradecida al festival.

¿Tenía relación anteriormente con el OUFF?

No, Fran Gayo me contactó. Resulta que ha programado desde mi primera película y conoce mi trabajo desde que empecé a filmar. Yo no era muy consciente de ello hasta ahora.

Se están proyectando cinco de sus películas, ¿cómo ve la reacción del público ourensano y qué le llama más la atención?

Apenas han pasado dos películas y la respuesta es bastante emocionante. Mis películas son muy distintas y por tanto, los debates también están siendo distintos. Sería más fácil hacer el balance al final.

De todas estas películas, ¿cuál tiene un significado más especial para usted?

La que voy a hacer próximamente. Siempre, la película más especial es la siguiente. Tengo un proyecto en mente y estoy trabajando en ello, pero mirar para atrás no es algo que yo disfrute. Las energías, emociones y toda mi pasión y atención están puestas en la película que no he hecho, mi película preferida es la que voy a hacer.

Tiene mucha experiencia rodando en Latinoamérica, ¿hay diferencias con España?

Cada película se ha grabado en contextos diferentes. El sitio donde filmé la primera ya no existe de la misma manera; la sierra Tarahumara tenía unas condiciones específicas entre el 2000 y el 2003. Ahora México se ha convertido en un país más violento, estoy segura de que yo no podría volver a filmarla. Cada espacio ha tenido sus particularidades, no podría decir la diferencia entre Latinoamérica y España, porque de por sí es un espacio enorme lleno de sitios y especificidades, y la diferencia entre filmar en México y Nicaragua es tan grande como hacerlo en México y España.

Su obra tiene bastante rasgo social, ¿cómo la definiría?

A mí me gustan de manera extraordinaria los demás, las personas. Hago cine documental porque la vida y las personas que tengo enfrente me producen mucho interés, mucha fascinación y curiosidad. Todos los rangos humanos sin distinción, soy persona y nada humano me es ajeno. Creo que si me tuviera que definir, lo haría por ahí, por una fascinación hacia los demás.

Decía en la gala inaugural que no estaba en el momento de mayor motivación, ¿por qué?

Cuando empecé a hacer cine tenía la arrogancia de los inicios, cuando pensaba que la obra es lo que yo tengo dentro, lo que salga. Pensaba "voy a tener ese compromiso absoluto con mi obra y conmigo, sin dejarme influir". En el camino, a pesar de que conservo el rigor de las cosas que quiero contar, me doy cuenta de que una película no está terminada hasta que el público no la ve. No es tanto algo relacionado con mi propia obra, sino con el cine en general y que me produce cierta tristeza. Es difícil acceder a las películas más hermosas, entrañables y potentes, mientras que las que están al alcance de todos son, en términos generales, más bien fáciles, no exigen ningún compromiso emocional o intelectual por parte del espectador; y eso va formando espectadores.

¿Qué sensación está teniendo del OUFF?

Muy bonita, me gusta el tono que tiene el festival y la importancia que le da a los contenidos; la programación cuidada, el equipo es absolutamente correcto y cálido. Me gustan los festivales como este, que hay una cortesía justa, no veo despilfarro de recursos y sí que hay un cuidado mayúsculo en las películas. Ver que la atención, la energía y los recursos van dirigidos a crear una programación tan exquisita y cuidada, me parece muy loable.