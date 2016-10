"Es muy agradable que mis películas se puedan ver en Galicia, me hace mucha ilusión"

Fernández-Valdés estrenó ayer en Ourense "Angélica [una tragedia]", una película basada en la famosa actriz y directora española, Angélica Liddell, y que se podrá ver hoy de nuevo en el cine del Pontevella. La proyección de ayer supuso el estreno nacional, tras los festivales de Buenos Aires y Lisboa y precederá al de Tokio, desde donde han contactado con el director para hacer el estreno asiático de la película.

¿Cómo se le ocurre hacer una película sobre Angélica?

Me invitaron a una obra suya hace bastantes años y me causó un shock. A partir de ese momento he seguido su trabajo, ella sube al escenario y se interpreta a sí misma y eso es el punto de partida de la película, cómo una persona sube al escenario y ensaya su propia vida.

¿Qué dijo ella cuando le propuso la película?

Me puse en contacto por correo y le dije que me interesaría hacer un documental sobre ella. Quedé con un compañero suyo y coincidió que ellos empezaban a ensayar una obra, que fue la que filmamos.

Ya hubo estreno mundial...

En abril se estrenó en Buenos Aires y estuvo muy bien. Allí hay un público muy interesado en el teatro y la semana pasada fue el estreno europeo en el Doclisboa, en donde me llevé una impresión muy buena. Ahora tengo muchas ganas del de aquí, porque el contexto es perfecto, con un festival que tiene una línea editorial que comparto y rodeado de películas que me interesan.



¿Cómo responde el público?

Con Angélica, el que la conoce porque la conoce y el que no, porque la acaba de conocer. El shock de encontrarte con su arte es algo que no vas a olvidar, quizá no lo compartas o no te interesa pero ver a Angélica sobre un escenario es algo absolutamente extraordinario.

¿Tiene especial nerviosismo por presentarla en Galicia?

Me hace mucha ilusión. Que sea aquí es una alegría, porque pueden venir muchas personas queridas a ver la película. Es muy agradable que mis películas se puedan ver en Galicia.