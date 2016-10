Los ourensanos pasaron un domingo de cine con el OUFF

El Teatro Principal, el Auditorio Municipal y los cines Pontevella. Estas tres sedes de la 21 edición del Festival de Cine de Ourense concentraron ayer las once proyecciones de las categorías competitivas de Óperas Primas y Competición Iberoamericana, así como sobre dos de los "Focos" del festival, los de la directora sevillana Mercedes Moncada, con "El Inmortal", y el argentino Hugo Santiago, con "Invasión".



Muchas son las opciones que da esta nueva edición. Tantas como las personas adeptas ya al OUFF. Las salas se llenan de "expertos" ourensanos que año tras año esperan ávidos la llegada de una nueva edición en la que no suelen faltar a ningún día de proyecciones. Los hay que tienen la suerte de poder ver varias películas al día, y los que apuran sus ratos libres para unirse a algún encuentro en el que intercambiar opiniones con actores y directores de los largometrajes.



Las salas se reparten un público que parece dividirse entre los fieles que acuden año tras año a ver el máximo de películas posibles y otros, los que animados por una "creciente atención en los medios" han decidido acercarse y darle una oportunidad este año.



Ayer abría la tarde la película "Light years", en el Auditorio. Una proyección enmarcada en la categoría de Óperas Primas, entre cuyo público se encontraba uno de los miembros del jurado, Felipe Lage, que se estrena en el OUFF. "Espero disfrutar das pelis nas que participo como xurado e ter ocasión de poder ver algunhas máis dentro do tempo que teña dispoñible e disfrutar da cidade", explicaba.



Lage, recién llegado a la ciudad, explicaba el proceso que él sigue antes de valorar las películas: "ver as fichas das películas, ler un pouco da sinopse, pero tampouco moito, coa idea de chegar o mais virgen posible ás películas e darlle a todas as mesmas oportunidades". Él será uno de los miembros del jurado que, junto a críticos, actores y directores, se sentará hasta el próximo día cinco de noviembre con el resto de espectadores buscando las promesas y los ganadores de el Festival de Cine de Ourense. Una cita consolidada que está abriendo una nueva y ambiciosa etapa que parece que el público va a apoyar.



Ayer, la tarde empezaba fuerte en los cines Pontevella, con ambas salas prácticamente completas y con espectadores portando bonos, que indicaban su intención de seguir disfrutando de las proyecciones de la semana. Todos coincidían en animar al resto de ourensanos a acercarse al cine estos días "a ver obras que de otra forma no podrían disfrutar" y a apoyar al festival para que "cada vez sea mejor", pero que ya trae obras "que están muy bien". Lo que está claro es que, tras 21 ediciones, los propios ciudadanos ya son los mejores y más férreos defensores y críticos del festival.

LOS ESPECTADORES

Manuel Martínez- 60 años

"Veño tódolos anos e adoito ver moitas películas, unha media de tres ao día. Esta edición aínda non a podo valorar porque soamente fun onte, e gustáronme, pero hai cousas nas que debería haber matices, que non me están gustando porque eu, por exemplo, teño bonos e non podo elixir onde sentarme. Pero as películas que vin están ben".

María Dolores Alonso - 70 años

"No me he perdido ninguna edición, vengo siempre. Lo que deseo de esta es que haya buenas películas y que la gente responda y venga. Que cada vez sea mejor el festival, es lo que quiero. Vine a la película inaugural "Santoalla", que me gustó muchísimo, también la del sábado "María (y los demás)", que la van a estrenar pronto y la recomiendo.

Mónica Cortés - 41 años

"He venido desde el viernes y antes cuando era estudiante y era en El Principal. Creo que ha dado un cambio en esta edición y que quiere convertirse en un festival muy ambicioso. Espero que la gente responda y que los ourensanos se animen, vengan al cine y vean películas que de otra forma no podrían ver. Me gusta la cartelera, ver cosas diferentes y venir y no saber qué me voy a encontrar".