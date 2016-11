Hace pocos días, los vecinos de la calle de la Paz organizaban lo que dieron en llamar “Encontro cívico”, era la cuarta ocasión en que se celebraba y yo, menos el tercero que me perdí, he podido disfrutar de todos. En esta ocasión la animación corrió a cargo de Coral De Ruada, Airiños da Rúa e As Damnificadas. Tuvimos la fortuna de poder escuchar al arquitecto y vecino de la calle Alfredo Freixedo aportando comentarios técnicos de aquellos edificios, en su mayor parte restaurados. Y lo mejor, compartir un rato de conversación con los “históricos” vecinos. Don Odilo (El Cronómetro) y su familia, siempre tan amables, me invitaron a conocer algunos secretos de su joyería-relojería junto con antiguas imágenes que conservan casi con la categoría de joyas, ya que son testigos de toda una vida de trabajo y esfuerzo. (Otro día os hablare de los magníficos relojes de manufactura totalmente artesanal que todavía crean en su taller.)



Hoy, para ayudar a completar el listado de negocios y personas que dieron vida a la calle, voy a recuperar datos que en mis lecturas de prensa antigua han ido apareciendo. El primer dato que me llama la atención es el de que no se recuerde la existencia de hasta tres boticas en la calle. En Paz 2, don Pedro Sánchez Toca (1835), al tiempo que dirigía la preparación de fórmulas, recibía la visita de sus muchos amigos, con los que estableció una de las más interesantes tertulias de la ciudad. Por aquel entonces reinaba Isabel II y los ánimos estaban algo exaltados, ¿y cuándo no? Hacia la otra punta de la calle, donde hoy está Interópticas, Paz 26, tuvo durante un tiempo su farmacia Doña Visitación Cálvelo (años 40). Y un poco más adelante, Paz 32, en la esquina con la plaza del Hierro, tuvo su botica don León Goyarzun Aperribay (a su fallecimiento, y después de varias vicisitudes, termino convirtiéndose en la farmacia de Temes, la que aún hoy, después de varios cambios en la propiedad, persiste en la plaza).



Otro sector que tuvo variada representación en la calle fue el de la pastelería. Hoy todos disfrutamos de las delicias alaricanas que despachan en La Tropical, Paz 24, pero algunos aún tienen en el recuerdo las recetas que Don Antonio Testa mostraba en el escaparate cuando la inauguró con ese nombre. Probablemente la más antigua de la calle haya sido la Confitería de Lis, Paz 11, al lado del Teatro, famosa por sus helados y almendrados (servían helados a domicilio). Cuando Lis cerró, Don Constantino Álvarez, fundador de La Coruñesa (que tuvo sus comienzos en la Plaza Mayor 1880?), decidió abrir allí una sucursal (1892); años más tarde se trasladarían a donde hoy la conocemos, frente al Padre Feijoo. El local mantuvo aún durante unos años sus dulces aromas, ya que allí se instaló la confitería Internacional de Eulogio A. Vázquez.





Anuncios de prensa 1890-93



Las sombrererías de señoras entre finales del XIX y la mitad del siglo XX proliferaron en la ciudad, hasta el punto de ponerse de moda la apertura de viviendas donde se hacían pases exclusivos para la clientela. De ese estilo fueron los negocios de Pilar Álvarez, en Paz 18, y Consuelo González, en Paz 4, en franca competencia con Elvira, plaza Paz 7, y doña Elisa, la señora de Delage propietaria de La Portuguesa, en Paz 10. Será ese el motivo de que Elisa advirtiera en su publicidad: "No equivocarse", para que su clientela no se despistara de local… (Por cierto ¿sabéis que los Delage llegaron a tener hasta cuatro negocios abiertos en la calle al tiempo que tenían otros dos en la Plaza Mayor?)



Para que no faltara de nada, a finales del XIX el fotógrafo Emilio Chicharro (supuestamente hermano de Manuel Chicharro Bisi, pionero de la fotografía en A Coruña) abrió en Paz 17, 2º su estudio Fotografía Madrileña, donde atendía al publico de “Ocho de la mañana a cuatro de la tarde aunque estuviera nublado o lloviendo”. (En la misma época abrió estudio con el mismo nombre en Pontevedra Francisco Zagala.) De anecdótica se puede considerar la existencia de una Almoneda en Paz 19, 3º, junto a la existencia en 1892 de la perfumería de Don Antonio Vázquez Pardo (hermano del propietario de Calzados Celestino), Paz 25, donde distribuían “Flor de Ramillete de Bodas”, una crema mágica que encantaba a las jóvenes ourensanas, eliminaba pecas, manchas, arrugas…



Academias, funerarias, sastres, ultramarinos, bares, zapateros, tintorerías y multitud de vecinos han ido dejando su huella en esta histórica calle, de la cual intentar completar un listado de este estilo, es misión prácticamente imposible. El constante movimiento en el que desarrollamos nuestra vida es el culpable.



Os recomiendo que os hagáis con un ejemplar del excelente libro que Arturo R-Vispo escribió sobre la calle, "Crónicas dunha rúa", un excepcional trabajo donde encontraréis muchísima información y anécdotas de esta histórica rúa. También muy recomendable revisar el trabajo de Maribel Outeiriño "Anuncios".