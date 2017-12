Campo Burgas, en el olvido

Paso a paso, pero de manera muy lenta, se va reconstruyendo la historia del fútbol ourensano; nombres de equipos, colores de sus equipaciones, jugadores estrella, campo de juego y lo que más trabajo me está dando, comprobar si muchos de los que van surgiendo en mis lecturas realmente llegaron a estar federados o simplemente eran equipos de aficionados.

Hoy os presento dos imágenes de la inauguración de uno de los que fueron primeros campos de fútbol de la ciudad. Los habituales ya sabéis que el primero, aunque no oficial, fue el Campo de Aragón, en el cuartel de San Francisco, y como oficial hubo que aguardar a la aparición del Campo Loña (entorno de As Lagoas) en 1919. Junto a ellos existieron varios espacios habilitados para dar servicio a la gran cantidad de aficionados que querían demostrar sus habilidades con la pelota, el campo Cabañas, el Casablanca, el Polvorín, etc.

Como os decía, hoy se trata de otro: el Campo Burgas. Muchos de mis viejos amigos lo confunden con el actual del Couto y justifican sus diferencias con las constantes remodelaciones que tuvo éste. Sin embargo, por mis datos, están equivocados.

El Burgas F.C. aparece en escena en el año 1927 como salto al profesionalismo de uno de los primeros equipos de la ciudad, el Triunfo Foot-ball Club. Esta entidad, hoy completamente olvidada, fue en su momento (primer cuarto del siglo XX), una de las más activas y representativas de la ciudad. Surgió como sección deportiva de la Sociedad Artística Orensana, llamándose durante el primer año Blanco y Negro F.C. En el equipo formaban los llamados sport-man de la ciudad, jóvenes que destacaban por sus buenas costumbres. Algunos aún hoy son recordados (al menos sus apellidos): Narciso Dacunha, Luis Ksado, Blas Moretón, Perille, Cuevillas… El presidente de honor de la entidad era el Sr. Marqués de Leis, y nos encontramos a finales de 1909. Fue en 1911 cuando se decide el cambio de denominación del equipo, pasando a ser Triunfo. Quizás el acceso a la presidencia del club del incombustible Luis Fernández Pérez “Xesta” tuviera mucho que ver con el empuje que tuvo el club. En esos primeros años, solo se competía a nivel local, siendo el evento más destacado la Copa Liceo. En esos comienzos el tema de las equipaciones pienso que era un poco más anárquico que en la actualidad, y según las fotografías que tengo de aquellos equipos, lo mismo se les veía con una camiseta de rayas (supuestamente azul y roja, o negra, al ser fotografías en blanco y negro hay que tirar de imaginación) que con una aparentemente azul claro, si bien la primera utilizada por el Blanco y Negro F.C. parece ser que fue camisola blanca y pantalón azul, y esa fue la adoptada por el Burgas F.C.

El proyecto Burgas incluía, por exigencias de la Federación, disponer de un campo de juego cerrado con acceso al público, motivo por el que con la colaboración de la familia Villanueva (este dato no he podido contrastarlo debidamente), la "muy escasa" del Concello y la impagable de todos los socios, amigos y aficionados, se cierra un terreno existente hacia el final de la carretera Ervedelo (también se la conocía como carretera de Castrelo de Miño). La ubicación exacta sería muy próximo al actual, aunque el lateral de preferencia correría casi paralelo a la calle Ervedelo. Para que os hagáis una idea mejor, os muestro la foto inferior en la que se ve el complejo del Santo Ángel detrás de lo que sería grada de fondo (utilizando las denominaciones actuales), pero fijaos que se ve tanto la fachada del primer edificio, como de la iglesia, con lo cual el campo estaría posiblemente algo cruzado en diagonal encima de la calle Ervedelo. Esa posiblemente haya sido la causa de desplazarlo cuando se hizo la renovación para levantar el estadio actual.

Las obras fueron sencillas, aunque para la época costosas. El cierre era de madera, sin llegar a los dos metros; en torno al campo se puso otro cierre más decorativo que otra cosa, y en uno de los laterales, lo que podríamos llamar una tribuna. Con todo, cuentan las crónicas que tenía capacidad para 5.000 espectadores.

La inauguración se celebró el 1 de abril de 1928 con un partido entre los equipos Burgas F.C. y el Club Esportivo Vianense de Portugal. El acto de bendecir el campo corrió a cargo del padre Calonge, de los reverendos PP Franciscanos, en representación del obispo Cerviño. El primer kick-off se reservó a la presidenta de honor del club, srta. Marujita Añel (hija de don Constantino, de aquellas concejal ourensano y directivo del club).