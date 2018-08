A Deputación colaborará no arranxo da estrada de San Agustín

O presidenten da Deputación, Manuel Baltar, e o deputado provincial de Cooperación, Pablo Pérez, reuníronse este luns no Pazo Provincial coa comisión pola estrada de San Agustín para estudar posibles liñas de actuación co fin de arranxar as estradas Viana-San Agustín e Sever-Encoro de Pías.

Pérez explicou que acordaron que a Deputación de Ourense “colaborará coa comisión nas negociacións coa empresa eléctrica Enel –titular da estrada- para resolver esta vella problemática. Evidenciamos, pois, o firme compromiso do goberno provincial de colaborar económica e tecnicamente na solución desta situación que sofren os veciños de Viana do Bolo”.

O deputado provincial tamén sinalou que “na reunión a comisión propúxonos que a Deputación asumira a titularidade desta estrada pero, en base aos informes técnicos realizados polo persoal desta institución, non é posible que a institución provincial adquira esta estrada dado que, tal e como se reflexa nos informes, os camiños non reúnen as características técnicas mínimas para prestar o servizo público viario”.

Entre as diferentes propostas suxeridas por ambas partes para solventar esta problemática, “acordamos que o Concello de Viana do Bolo asuma a titularidade desta estrada e realice unha achega económica á que tamén se suma o goberno provincial xunto coa achega que se lle esixirá á empresa”, engadiu o deputado provincial de Cooperación.