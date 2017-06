Abren expediente a un guardia civil por realizar un servicio sin gorra

Un agente de la Guardia Civil podría ser sancionado por no ponerse la gorra reglamentaria del cuerpo de seguridad cuando estaba realizando un servicio de guardia en la garita de la entrada a la Comandancia. La asociación Unión de Guardias Civiles dio a conocer la incoación del expediente disciplinario al agente por unos hechos que ocurrieron el pasado día 19 de junio, cuando el guardia civil fue reprendido de forma verbal por un oficial, que le ordenó que se pusiera la gorra.

Según la citada asociación, el guardia civil no debe hacer uso de esta prenda de manera temporal al prescribirle un médico que se la quitara debido a una patología del cuero cabelludo que se agrava por las altas temperaturas de la época estival.

Desde el colectivo, aseguran estar "perplejos" argumentando la no utilización de la gorra no minimiza o resta seguridad a la vigilancia que realizaba el agente. Recuerdan que hay servicios en los que esa prenda del uniforme no es obligatoria.

La Unión de Guardias Civiles argumenta que recurrirá el expediente una vez que sea resuelto definitivamente y perjudique al afectado.

Fase de alegaciones

En la Comandancia, declinaron hacer ayer ningún tipo de manifestaciones sobre la apertura del expediente, que aún se encuentra en fase de que los afectados presenten las correspondientes alegaciones. Al parecer, un facultativo recomendó al guardia civil que no se pusiera temporalmente la gorra en la cabeza, pero no lo comunicó en la debida forma a sus superiores. La Unión de Guardias Civiles asegura que tramitó la prescripción facultativa. n