Absuelta la acusada de estafar a la mujer que cuidaba en Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a una cuidadora acusada de estafar a una mujer --ya fallecida-- que sufría esclerosis múltiple.



El tribunal ha destacado, en la sentencia, que la víctima, que tenía 58 años en 2012, cuando la acusada comenzó a trabajar para ella, no había perdido "el sentido de la vista" y que sus facultades estaban "plenamente conservadas".



Así las cosas, sostiene que cuando la mujer contrató dos tarjetas con su entidad bancaria, "no medió vicio alguno en su consentimiento ni ardid ni intervención alguna de la acusada" y que no se ha probado que la investigada tuviese "intervención alguna en las tarjetas emitidas".



La sentencia señala que tampoco hay pruebas, según los magistrados, de que la sospechosa hubiese utilizado en beneficio propio un teléfono móvil cuyas facturas pagaba la mujer que cuidaba ni que faltasen joyas del domicilio de la supuesta víctima.



"La sala no estima probados los hechos objeto de acusación al considerar que las pruebas practicadas en el plenario y la documental no tienen la necesaria consistencia incriminadora que demanda el derecho fundamental a la presunción de inocencia", ha indicado la Audiencia.



Contra la sentencia, las partes pueden presentar recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dentro del plazo de los diez siguientes a su notificación.