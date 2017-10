Absuelto de un delito de lesiones: la víctima tardó en denunciar

El Juzgado de lo Penal 2 de Ourense absolvió a Iván R.R. de un delito de lesiones del que estaba acusado condenándolo sólo un leve de amenazas a un mes de multa (cinco euros al día). El denunciante, H.F.Q., aseguraba que el inculpado le había pinchado la nalga izquierda pero el juez entiende que solo quedó probado que le envió un mensaje de voz con amenazas para el pago de una deuda -"Te voy a meter una mojada tan grande que te vas a enterar"-.

Tanto el inculpado como el denunciante mantenían una mala relación. Ambos habían compartido piso durante un año y habían entre ellos discrepancia de motivo económico.

El juez duda de la credibilidad de la declaración de la víctima. Repara en que la supuesta agresión ocurrió la mañana de 24 de febrero de 2016 y, sin embargo, la denuncia no se interpone hasta cuatro días después. Para el togado, "no deja de resultar un tanto extraño que no denuncie de manera inmediata una agresión de la gravedad como la enjuiciada". La víctima aseguró en el juicio que no tenía intención de denunciar y que lo hizo tras recibir amenazas.

Asimismo, según recoge el fallo, no quiso manifestar la identidad del agresor a los policías nacionales que lo encontraron sangrando en la calle y no facilitó su identidad en el hospital donde fue atendido. n