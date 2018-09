Absuelto el acusado de malos tratos a sus hijos al no comparecer los menores

La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a un hombre acusado de los delitos de abuso sexual, malos tratos y violencia habitual sobre sus hijos, al entender que no existe prueba de cargo suficiente para ratificar los supuestos delitos al no haber declarado las presuntas víctimas.



Para ello, la Sala de magistrados se sustenta –según recoge el fallo, facilitado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia- en "la voluntaria incomparecencia de los menores", para concluir que no existe " prueba directa de lo acontecido”, no habiendo por tanto “un conjunto indiciario capaz por sí solo de acreditar la veracidad del objeto de la denuncia". Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El acusado, José F.B. alias "Paspayo", para quien la fiscalía pedía diez años de cárcel, había negado los hechos y atribuyó la denuncia a un “montaje” por parte del entorno familiar por un tema relacionado con la custodia, al tiempo que ha asegurado que tiene “la conciencia tranquila”.

En el escrito, la Sala recalca que ni los menores ni la abuela de ellos compareció en la vista oral, lo que le ha llevado a concluir que “se carece de prueba directa para desvirtuar la presunción de inocencia” más allá de testimonios de referencia.



En lo que respecta al delito de malos tratos, en el juicio declaró una educadora del colegio de los menores, quien relató que en el centro nunca “presenció episodio alguno de malos tratos” ni observó algún tipo de indicio en este sentido.



En la misma línea, una médico forense de Portugal que examinó a los menores tampoco observó “ningún signo físico” que permitiese acreditar malos tratos. Únicamente, las psicólogas comentaron que los menores relataron la existencia de episodios de malos tratos.



Del mismo modo, la Audiencia Provincial no ha considerado acreditado el delito de abusos al no haber ningún testimonio directo o referencial que permita acreditar los mismos, por lo que ha acordado la libre absolución.