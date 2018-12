Absuelto de traficar con hachís en la zona de la Alameda

José Antonio L.R. fue absuelto de traficar con hachís (6,2 gramos) en la Alameda, tal como sostenía el fiscal, el 17 de agosto de 2017.

La jueza del Penal 2 argumenta su absolución en que los dos supuestos compradores de la droga lo negaron en el juicio, pese a que antes habían reconocido en sendas actas de denuncia la compra de la droga ocupada a "el Cordobés" –apodo del acusado–. La ponente dice que no puede dar validez probatoria al reconocimiento "al no contar en el juicio con la declaración de los agentes" implicados. "No existe la más mínima prueba de la realización por parte del acusado de actividad alguna de tráfico de drogas", asegura la magistrada.