A Consellería do Medio Rural informou dun incendio forestal que se atopa activo no concello ourensán de Melón e que, segundo as primeiras estimacións, afectou a unhas 30 hectáreas de terreo.

O lume iniciouse sobre as 23,40 horas deste luns na parroquia de Quins, en Melón. No seu control traballan tres axentes, tres brigadas e catro motobombas.