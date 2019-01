Activo un incendio en Viana do Bolo que afecta a más de 50 hectáreas

Mal inicio de año en los montes ourensanos. Un fuego, que permanece activo, ha afectado a más de 50 hectáreas en la parroquia de Ramilo, en Viana do Bolo.

Se trata de un fuego que comenzó en torno a las 23 horas de este lunes en la provincia de Zamora y que se ha propagado a la provincia de Ourense.

En las labores de extinción trabajan tres agentes, seis brigadas, una motobomba y un helicóptero.

ACTIVO un incendio forestal no concello ourensán de Viana do Bolo, parroquia de Ramilo, que segundo as primeiras estimacións afecta unha superficie dunhas 50 hectáreas. #IFRamiloVianadoBolo