Activo un incendio en Viana do Bolo que supera las 20 hectáreas

Un incendio en la parroquia de San Mamede, en el Concello de Viana do Bolo, se mantiene activo y supera las 20 hectáreas.

Medio Rural informó del fuego a las 16.16 horas a través de su perfil oficial de Twitter

ACTIVO un incendio no concello de Viana do Bolo, parroquia de San Mamede, que supera as 20 hectáreas. #IFSanMamedeViana