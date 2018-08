Activo un nuevo fuego en el parque natural de O Invernadeiro

Tras darse por extinguido los dos focos que habían arrasado más de 100 hectáreas en el parque natural de O Invernadeiro en los últimos días, este martes se ha declarado un nuevo incendio en el parque natural. Este nuevo foco también está ubicado en el municipio de Vilariño de Conso y hasta el momento ya ha arrasado con tres hectáreas.

ACTIVO un lume no concello de Vilariño de Conso, parroquia de Pradoalbar, dentro do parque natural do Invernadeiro. Segundo as primeiras estimacións, afecta unhas 3 hectáreas. #IFPadroalbarVilariño