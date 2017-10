Activos dous incendios en Chandrexa de Queixa que superan as 20 hectáreas

Un total de tres incendios que superan as 20 hectáreas afectan a Galicia na xornada deste venres, dous deles en Chandrexa de Queixa (Ourense) e outro en Lobios (Ourense) que permanece controlado desde a tarde do martes.

Segundo os datos da Consellería de Medio Rural, os dous lumes en estado activo rexistráronse na parroquia de Queixa ás 22,45 horas do xoves e ás 03.51 da madrugada, respectivamente, onde están a traballar diversos medios de extinción.

Doutra banda, continúa controlado o incendio que afecta desde as 20,07 horas do luns ao parque natural de Baixa Limia-Serra do Xurés, no municipio de Lobios, que supera as 20 hectáreas.