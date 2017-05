Actos de fe para mover montañas

Lunes, 8 | Un caso real de “Mad about the boy"

El lunes hicimos un master en Macron. Un master de los de verdad. Dejamos a un lado sus políticas liberales, su pasado socialdemócrata y cooperador necesario de los recortes aplicados por Hollande nada más pisar el Elíseo hace cinco años y nos adentramos en otros fregados, como más jugosos. Todo el mundo, también por aquí, salivó de lo lindo con los andares amatorios del presidente electo de Francia. Oh, la, la! Aquel chaval aseadito y listiño, número uno de su promoción, ejecutivo de banco de acuerdo a los cánones estéticos y seducido por la política. Bueno, seducido sobre todo por el amor posible a una profe, tan adolescente, tan irreal, salvo en su caso. "Estoy loca por un muchacho y sé que es estúpido estar loca por ese chico", cantaba la gran Dinah Washington empezando su Mad about the boy. "Me siento completamente demente y joven otra vez y todo porque estoy loca por un muchacho", proseguía luego del estribillo. La Región titulaba en portada que Europa respira aliviada con la victoria de Macron sobre el populismo. Pero, como algunos postulados ideológicos son efímeros, a Macron le queda la solidez del amor a su pareja, 24 años mayor, su profe de toda la vida. Europa no sé si respirará aliviada, sí lo harán miles de adolescentes que creerán que el amor platónico al o a la profe prospera. Les será tanto o más difícil que presidir Francia.

Martes, 9 | Y por el medio surge el Papa Francisco

Me pregunto qué diría (o dijo) el Papa si se entera que por su visita a Fátima algún dueño de hotel próximo a la basílica portuguesa ha endilgado 2.500 euros por habitación y noche a los que creyeron que la fe cerca del Santo Padre es como comprar una parcelita en el cielo. Qué diría (o dijo)al saber que su presencia obligó a retomar las fronteras de Ourense con Portugal, como adelantaba el periódico. "Cuando vayas subiendo, saluda a todos; serán los mismos que verás cuando vayas bajando", pronostica siempre el Papa Francisco, predicando la humildad, que a veces es sinónimo de pobreza, no siempre. Estuvo muy piadosa la actualidad del martes de esta semana, ¿recuerdas? El día que supimos que una tal Marta Ferrusola era en realidad "la madre superiora de la Congregación" y que en su condición exigía "traspasar dos misales (dos millones de pelas) a nuestra biblioteca del capellán de la parroquia". Qué donosura la suya, qué grande la gentileza de la esposa del molt honorable Jordi Pujol traspasando misales de una biblioteca a otra, siempre en la misma parroquia, con esa actitud tan pía que lucen los flojos de fe y fuertes de cartera. El Papa Bergoglio dijo que "a la gente la empobrecen para que luego voten a quienes los hundieron en la pobreza". Algo de eso pasa por los antiguos predios de los Pujol, pero también en la corte mariana (de Rajoy, no de María, la Virgen), huérfana de escrúpulos durante tanto tiempo. No sea que veamos siempre la viga en el ojo ajeno y no la paja en el nuestro. Como también dice la Iglesia.



Miércoles, 10 | Una floja faena en la Praza Maior

El periódico contó en lo alto de la portada que dos concejales del Concello de Ourense gestionarán 72 de los 100 millones de presupuesto. ¿Son los que marcan la diferencia sobre los demás? ¿Los demás son tan flojos que mejor no encomendarle más que los trámites? ¿El gobierno local concentra sus esfuerzos solo en dos áreas? Dejadme solo, dice el torero a la cuadrilla cuando se enfrenta a la res que está a punto de claudicar. No veo yo al alcalde en ese trance, más bien en administrar las partidas que, en su mayoría, están ya comprometidas en personal, servicios externalizados, gasto corriente, etc. Se hizo esperar el borrador del presupuesto municipal. Desde el 2014 vivíamos de retales, prorrogando aquellas cuentas, hasta que el PP llegó a los penaltis. Este Concello vive en una prórroga permanente, nunca mete goles en tiempo reglamentario. El gobierno lleva dos años en un ejercicio de supervivencia que espera le venga dada por una improbable galantería de la oposición. Ésta, a su vez, está solo para sobrevolar sobre despojos, como aquel ave de feo nombre. Después de la ceremonia vivida estos días con la lucha de si son galgos o podencos a cuenta del presupuesto lo único que apetece decir es dejarles solos en la Praza Maior. Como el torero en la otra plaza, la de toros.

Jueves, 11 | Verás tú la que se va acabar armando

Verás tú cuando le digamos al paisano que vive en la Ribeira Sacra que se acabó cerrar la finca con el somier viejo de la cama, que la bañera retirada en la reforma no puede servir de abrevadero del ganado, que no puede quedar in eternum las paredes de la casa en ladrillo, que se acabó lo de hacer del cabaceiro una pintona sala de estar, que no se le puede dar tres alturas a la palleira, que donde estaban las berzas ahora no se puede levantar un alpendre para el motocultor. Verás tú cuando se enteren del grado de protección exigido para que la zona sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Verás tú.

Viernes, 12 | No sé si están listos para soportarlo

¿La verdad? Tú no puedes soportar la verdad", espeta un acorralado Jack Nicholson en el interrogatorio de la peli Algunos hombres buenos. Sigue la batalla cruenta y el navajeo socialista, como contó La Región. Es mejor que algunos militantes no sepan de la intensidad de la batalla. No la soportarían.

Sábado, 13 | Consecuencias de no haber estudiado

La Policía Local tiene, sin saberlo, desde hace un mes el bolso de la mujer desaparecida. Hay despistes crueles, solo justificables por la apatía y la desmotivación. De lo contrario, quedarán para chistes fáciles: "-¡Alto, Policía! -Pues haber estudiado".