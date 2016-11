Acuerdo total para una reforma y rebaja fiscal en la ciudad

El portavoz socialista Vázquez Barquero presentaba la moción de su partido en la que se instaba al gobierno municipal a la elaboración de una propuesta global de reforma fiscal. "Señores do goberno plantexaron bonificacións para levar a cabo cuestión sociais sen estudiar outras alternativas. O PSdeG pretende estudiar unha redefinición se estude unha eventual rebaixa fiscal. Pero non unha rebaixa indiscriminada. Defendemos unha rebaixa para unha sociedad máis equitativa, e sobre todo non facer os ricos máis ricos e os pobres máis pobres. Queremos plantexar unha reforma que contemple instrumentos claros e a metodoloxía dos estudios técnicos, que o goberno negocie cos grupos e que se cumpra un prazo para levar a pleno a proposta de rebaixa fiscal.

Xosé Martiño Vázquez Marto puso en el salón de plenos la polémica de la entrada del IBI. "Se vostedes foron tan incompetentes de non presentar a rebaixa do IBi para o curso 2017 a tempo, haberá que traballar máis. Non foi a nosa culpa. Tiveron un ano para presentar a reforma fiscal. Pídolle señor alcalde, que se disculpe por favor de responsabilizarnos a nós da entrada do IBI", explicaba.

Gonzalo Jácome apoyaba la exposición de la marea: "La gran culpa la tiene el PP. Señor alcalde es un jetas. Ourense en Común tiene toda la razón sobre la presentación de enmiendas y la coacción para aprobar el IBI. Estamos de acuerdo, en bajar los impuestos, nosotros presentamos dos mociones para bajar los impuestos en los ejercicios anteriores que no se admitieron con los votos del BNG, el PSOE y el PP. No sé si quieren bajar los impuestos porque el próximo martes ganará Donald Trump o por Democracia Ourensana".

La edil del PP, Ana Morenza, "tal y como establecimos en el pleno del 2 de septiembre, se iniciaron los estudios económicos para la reducción de impuestos. Hemos solicitado todos los informes solicitados y ha resultado imposible. Esto lleva un tiempo. No tenemos en reconocer, los informes tardaron más de lo imprevisto. No nos podemos imaginar que un grupo impidiese de manera deliberada la rebaja del IBI. Ourense en Común pretendía someter un chantaje a este gobierno y su solicitud era contraria a la ley".

Finalmente, los grupos políticos levantaron la mano para solicitar el análisis de una reforma fiscal para bajar los impuestos.