El acusado de introducir droga en la cárcel alega que las sustancias eran para autoconsumo

Un acusado de introducir droga en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar para su posterior distribución entre los internos ha asegurado este martes durante la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Ourense que las sustancias que portaba estaban destinadas a consumo propio.



El procesado, al que la Fiscalía ha acusado de querer introducir 35 bellotas de resina de hachís, 2,575 gramos de heroína y 3,135 gramos de cocaína, ha afirmado que llevaba consigo tal cantidad "para que le llegara" durante "tres o cuatro meses" de los seis que le restan en prisión.

Asimismo, ha declarado que, como sabía que iba a dar positivo por drogas a su llegada al centro penitenciario e iba a perder, así, los permisos de salida, debiendo permanecer en prisión hasta el cumplimiento íntegro de la condena, decidió aprovisionarse de tal cantidad de sustancias para su autoconsumo.

Según los hechos probados señalados en el escrito de acusación del Ministerio Público, el acusado regresó el día 28 de septiembre de 2016 al Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, donde se hallaba cumpliendo condena después de disfrutar de un permiso penitenciario de tres días.



Una vez en las instalaciones, se le efectuó el correspondiente cacheo y registro de pertenencias en el control de entrada, sin hallar nada.Al comunicarle que se le iba a trasladar al hospital con el fin de realizarle una prueba ecográfica para saber si portaba algún tipo de sustancia estupefaciente en el interior de su cuerpo, entregó a los funcionarios 20 envoltorios en forma de bellota con hachís y un preservativo con heroína y cocaína en su interior.



Según señala la Fiscalía, el acusado llevaba todas estas sustancias escondidas en su recto. Tras ser trasladado al hospital, expulsó otros 15 envoltorios en forma de bellota --que incluían hachís-- que había ingerido para introducir en el centro penitenciario.



El valor de la droga intervenida ascendía a una cifra ligeramente inferior a los 2.700 euros.



El Ministerio Fiscal ha solicitado para el acusado una pena de cuatro años de prisión y 4.000 euros de multa por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

La defensa ha pedido la libre absolución de su cliente al considerar que dichas sustancias "no suponen daño grave para la salud, ya que las cantidades de heroína y cocaína eran muy pequeñas", y estaban destinadas al "autoconsumo, ya que el acusado es un consumidor habitual", ha asegurado en declaraciones a Europa Press.



Asimismo, ha solicitado durante la vista oral la nulidad de la prueba de los análisis de sustancias realizada a su cliente porque considera que es "dudosa" y existen "fallos en la cadena de custodia de la droga", la cual es "muy débil, no está acreditada, está alterada y no ha tenido control jurisdiccional". Así las cosas, el juicio ha quedado visto para sentencia.