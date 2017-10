El acusado de pegar un "huevazo" a Jácome se ausenta de la vista judicial por segunda vez

El juicio contra Roberto C.R.R. acusado de golpear y lanzar un "huevazo" al concejal ourensano y portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, a la salida de un pleno, se ha celebrado con la ausencia del principal acusado, quien no ha comparecido por estos hechos, por los que se enfrenta a dos años de prisión.

Al igual que había sucedido el pasado mes de abril, el encausado ha decidido no comparecer en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Ourense y ha sido juzgado en ausencia, tal y como permite la ley cuando la pena no supera los dos años de prisión, de tal forma que el juicio se ha centrado en la declaración del concejal.

Los hechos

A preguntas de la sala, Pérez Jácome ha relatado que a la salida del pleno, cuando iba caminando con otros compañeros de su formación, notó "un golpe y un puñetazo tremendo" que provocó que quedase momentáneamente "desconcertado", relato que fue ratificado por dos compañeros.

En ese momento, "alguien me dijo ahí queda eso", ha comentado Pérez Jácome, quien tras lo ocurrido persiguió al acusado hasta que consiguió alcanzarlo y fue detenido.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para el acusado una pena de dos años de prisión, en aplicación del nuevo Código Penal, y multa de 1.060 euros por el delito de atentado y otros 180 por las lesiones leves.

Para la Fiscalía, ha quedado acreditada la agresión sufrida por el concejal, que supone un ataque al principio de autoridad. "Fue agredido por su actuación como miembro de la corporación local", defendió el representante del ministerio público en la vista del penal.



Para ello, se ha sustentando en que el acusado en la instrucción reconoció que "le lanzó un huevo" y también ha sostenido que el relato del concejal ha sido "persistente en el tiempo". Además, ha apuntado que no existe una "relación previa" entre acusado y víctima, que pudiese "existir un ánimo de perjudicar a la víctima". Por su parte, la defensa ha solicitado la libre absolución al rebajar el incidente a un delito leve de lesiones.

En primer lugar, ha argumentado que su cliente no conocía inicialmente la condición de Pérez Jácome como miembro de la corporación local "porque reside en Pontevedra" y por tanto no es una persona "de notoriedad" y ha apuntado en que no es miembro de la banda por lo que la propuesta de D.O. que se estaba debatiendo en pleno "no le iba a afectar".

En caso de condena, ha pedido una reducción de la pena por la atenuante de "confesión", ya que "reconoció los hechos" y porque se detuvo "voluntariamente" tras lo ocurrido. Además ha pedido que se tengan en cuenta "dilaciones indebidas".

Pérez Jácome ya había declarado en el juzgado de lo Penal en abril de este año por estos mismos hechos pero el juez asignó el caso a la Audiencia Provincial por tratarse de un delito agravado de atentado a un cargo público.

Hace dos años

El caso tuvo lugar el 10 de abril de 2015, cuando el portavoz de Democracia Ourensana abandonó de forma temporal un pleno en el que su formación reclamaba la supresión de las ayudas municipales a la Banda de Música.



En ese momento, según la acusación, Roberto C. R. R. estampó un huevo con un manotazo a Pérez Jácome. El político defendía una moción en la que pedía la retirada de la subvención del ayuntamiento a la banda municipal, que suponía unos 350.000 euros anuales.



A su llegada al Pazo de Xustiza, Pérez Jácome ha defendido su decisión de llevar este tema a la vía judicial "para que se haga justicia", por lo que entiende que ha sido "un ataque a la democracia". Ha subrayado que esta agresión se produjo en el marco de un debate"político" y que no responde a cuestiones personales. "Esperemos que sea ejemplarizante porque no se pueden hacer estas cosas", ha indicado Jácome, quien ha recordado que un concejal "es una autoridad".