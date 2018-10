Nueve imputados por traficar con cocaína en Ourense

Nueve personas imputadas por un delito de tráfico de cocaína han asegurado este martes, en la primera sesión de la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Ourense, que no son autores de los hechos por los que la Fiscalía los acusa.



Así, uno de los acusados ha declarado que el viaje a Vilagarcía de Arousa que le atribuye el Ministerio Público para este fin fue de carácter familiar; aunque ha reconocido que sí llevaba cocaína en el vehículo en el que viajaba y ésta era de su propiedad, al tiempo que ha indicado que el supuesto vendedor de droga que indica la fiscala es "un amigo de la infancia".



En esta línea, ha rechazado que se viese con éste en un garaje para efectuar una compraventa de droga y no ha querido desvelar a la Sala para qué quería dicha sustancia estupefaciente ni por qué se encontraba en el coche en el momento de la detención por parte de la Guardia Civil.



Asimismo, ha negado haber quedado con los demás acusados en otros puntos como Vilaxoán, Vigo o Pontevedra para llevar a cabo el tráfico de estupefacientes, así como haber mantenido contacto con personas en Argentina o Colombia para este mismo fin, como señala el escrito de acusación.



El procesado ha concretado que los viajes a Colombia reflejados en el escrito fiscal eran de carácter familiar y no para contactar con nadie para un negocio de tráfico de drogas, puesto que se desplazó en su momento a este país para pasar las Navidades con la familia de su esposa, de origen colombiano.



Además, ha dicho que no recuerda ser partícipe de las escuchas telefónicas intervenidas en las que se evidencia la existencia de tráfico de estupefacientes y ha añadido que desconoce quién usaba y a quién pertenecía el terminal móvil empleado en las diligencias.

Inquilino de "la oficina"

Por su parte, otro acusado, que residía en el piso conocido por varios de los imputados como "la oficina", ha asegurado que las sustancias estupefacientes y los aperos para su preparación localizados en la vivienda eran propiedad del anterior procesado, el cual le pagaba el alquiler de esta residencia.



"Lo conocí en Madrid. Allí vivía él y mi situación era difícil. No tenía trabajo, ni para comer ni vivienda. Él me dijo que me daría una vivienda en Ourense y que me daría para comer, por eso acepté", ha afirmado.



Asimismo, ha añadido que su relación con éste se limitaba a realizar trabajos puntuales y al margen de la ley para su empresa de construcción y reformas, así como a conducir el vehículo para llevarlo a diferentes lugares, como Vilagarcía de Arousa o Pontevedra.ç



Con todo, ha negado conocer el objetivo de estos viajes, así como la existencia de un negocio de tráfico de drogas, hecho que, según ha concretado en la vista oral, se "imaginaba". También ha rechazado haber recibido o entregado droga al otro acusado.



Mientras, otro de los procesados, relacionado con el primero, ha asegurado que su vinculación con éste era laboral, ya que trabajaba para su empresa, y ha negado haber participado en un delito de tráfico de drogas.



Además, ha concretado que los teléfonos móviles intervenidos en su vivienda los había comprado por Internet para enviar posteriormente a Colombia, por lo que estaban apagados, y que él no participó en las conversaciones y mensajes intervenidos utilizados en las diligencias.



El resto de los acusados han declarado también en la primera sesión de la vista oral que no han participado en ningún negocio de tráfico de drogas, y han asegurado no tener relación con los hechos descritos por el Ministerio Público.

Petición de nulidad de las diligencias

Los letrados de la defensa de los acusados han coincidido en solicitar la nulidad de las actuaciones y de las pruebas obtenidas por la "falta de motivación" en la investigación, iniciada, según éstos, sin indicios firmes, así como del secreto sumarial.



Sin embargo, la fiscala ha destacado que el secreto de sumario está "justificado" porque "es un delito público en el cual el juez actúa de oficio" y su daño "podía ser reparable" a través de la manipulación de los teléfonos móviles incautados.



El Ministerio Público también ha apuntado que la investigación está fundada porque en las conversaciones y mensajes intervenidos "sí se habla de grandes cantidades de droga" y se extrae la relación de uno de los acusados con una persona en Colombia para el tráfico de drogas.



A su vez, dos de los letrados de la acusación han solicitado a la magistrada la inclusión de informes de drogodependencia de tres imputados para que sean contemplados en el tratamiento del caso.

Versión de la Fiscalía

El Ministerio Fiscal solicita cuatro años de cárcel para ocho de los acusados de traficar con cocaína en Ourense y tres años de prisión para otro imputado por el mismo delito, al que se le aplica un atenuante de drogadicción. Asimismo, pide para éstos una multa de 10.000 euros.



Según señala la acusación fiscal, tres de los acusados, "puestos de común acuerdo", adquirieron "grandes cantidades de cocaína de diversos suministradores" y la trasladaban a la residencia de uno de ellos, situada en Ourense y conocida por éstos como "la oficina", "donde preparaban las sustancias para su venta al por menor".



En este sentido, el Ministerio Público señala que, entre los meses de octubre de 2014 y febrero de 2015, tres de los acusados se dedicaban a vender cocaína al por menor en Ourense, la cual habían adquirido previamente en Pontevedra, Vilaxóan, Vilagarcía de Arousa y Vigo a otros cuatro imputados.



En base a esto, los primeros, además de vender la droga al por menor, también lo hacían a otros dos inculpados, los cuales se dedicaban posteriormente a vender a particulares la cocaína adquirida.



El documento del Ministerio Fiscal indica que uno de los imputados, "asistido siempre por otros dos", intentó "adquirir droga del exterior", en concreto, de Hispanoamérica, "manteniendo contactos con otro que intermediaba" para traer la cocaína a través del puerto de Marín, en Pontevedra.