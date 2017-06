Adega pide investigar la humareda de Orember

La Asociación para a Defensa Ecolóxica da Galiza (Adega) solicitó por escrito el pasado 30 de mayo a la Consellería de Medio Ambiente que abra una investigación "en profundidade e seria" sobre la humareda que cubrió el cielo el pasado 24 de mayo en el entorno de la fábrica de transformación de madera Orember, situada en la calle 1 del Polígono industrial de San Cibrao das Viñas.

El representante de Adega en Ourense, Xan Carlos Fernández Rodríguez, pide en el escrito que "tomen as medidas necesarias para impedir que poidan ocasionarse outros escapes de gravidade superior e que poñan en grave risco a saúde e propiedades da xente residente nese concello ou en concellos próximos" y también solicita que se tomen "medidas preventivas a maiores porque as existentes non están a funcionar debidamente".

La asociación ecologista palpó las opiniones de los vecinos de San Cibrao das Viñas ante lo que consideran "unha grave situación ambiental", caracterizada por la aparición de una nube de humo de color oscuro que cubrió parte del Polígono, como informó este periódico en su edición del 25 de mayo, en la que alertó de un estancamiento en forma de neblina que tapó el sol durante varias horas en la zona. Adega confirma la "preocupación e gran alarma social entre veciños e traballadores", si bien puntualiza que elñ humo "non tiña cheiros nin provocaba picores".

No es la primera vez que los ecologistas alertan de la contaminación en el entorno de Orember, ya que en diversas ocasiones detectaron problemas por la detección de "polvillo" en los coches, las casas y las terrazas de las zonas situadas en los alrededores de la fábrica, y los vecinos de Reboredo exigieron en 2007 más controles ante la Consellería de Medio Ambiente.

VERTIDOS EN COLES

Adega también pidió a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil que tome "as medidas necesarias" para abrir una investigación o un expediente que aclare "as lamentables verteduras de augas fecais" en el regato de Luisín, en Meriz (Coles), el pasado 16 de mayo. Alertan de consecuencias "moi fortes" para el ecosistema de la zona.