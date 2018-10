Adif responde al alcalde de Ourense que mantiene su compromiso con la intermodal

Adif Alta Velocidad subraya que mantiene su compromiso con el desarrollo y ejecución de la nueva estación intermodal de Ourense, después de las declaraciones realizadas este miércoles por el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez.

Además, destaca que el nuevo diseño "conserva el espíritu original del mismo", con unas características "que satisfacen plenamente las necesidades de movilidad y permeabilidad en la ciudad".

En concreto, en relación a las declaraciones del regidor, señalando la ausencia de 27,6 millones de euros en el estudio informativo, indica que "las actuaciones incluidas en esa cantidad no aparecen en el estudio informativo porque están al margen del ámbito puramente ferroviario". "Esto no implica que no se vayan a ejecutar", subraya.

Al respecto, asegura estar "siguiendo todos los pasos administrativos y técnicos necesarios para llevar a cabo el proyecto, cumpliéndose hasta la fecha con el cronograma establecido".