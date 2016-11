Adjudicada la obra para el traslado de los placeros

Dos grandes asuntos centraron una junta de gobierno municipal que abordó la aprobación de hasta 50 expedientes. El primero de ellos fue la aprobación de las bases reguladoras del programa de viviendas vacías, fruto del convenio entre el Instituto Galego de Vivenda e Solo y la Fegamp, al que el Concello de Ourense "foi o primeiro en adherirse, o passado 17 de abril", según recordó Vázquez.



Este programa pretende movilizar el parque de viviendas vacías existente, "calquera que sexa o seu propietario, para destinarlas a alugueiro social". Técnicos municipales se encargarán de supervisar la habitabilidad del edificio, previamente a su inclusión en la bolsa de viviendas. El coste máximo de alquiler será de 350 euros, de los que 300 serán aportados por la Xunta de Galicia, y nunca superior al 30% de los ingresos del inquilino. El gobierno autonómico se compromete asimismo a cubrir un seguro multiriesgo del hogar y otro de garantía de cobro al arrendatario.



Los beneficiarios de estos pisos, cuyo alquiler será de dos años prorrogables uno más, serán personas en riesgo de exclusión social, pero también jóvenes, familias numerosas, mujeres víctima de maltrato, etcétera.



Por otro lado, también se aprobó la adjudicación de la obra de traslado de los placeros a la Alameda, que recae en la UTE Petrolam Infraestructuras, que tiene 10 días para presentar toda la documentación y abonar los 27.730 euros en concepto de garantía, el 5% de los 545.400 euros de presupuesto.



Según explicó Jesús Vázquez, "trátase dun edificio de carácter provisional, de estructura lixeira, formada por pórticos de pilares e dintel e celosía con perfís metálicos, a cuberta e curva con aguas cara a ambos lados da nave con cubrición de paneis de chapa lacada", señaló Vázquez. Habrá puestos de venta en los laterales y centro de la nave, con dos corredores de servicio para que el público acceda a los distintos puestos.



Serán en total 1.402 metros cuadrados de superficie construida y 1.222 de superficie útil. El plazo de ejecución de la obra es de seis meses, pero la empresa se comprometió a cerrarla en cuatro por lo que la previsión es que el edificio esté listo en torno a abril.

Tramitadas 44 ayudas a rehabilitación en tres áreas

El Concello de de Ourense, a través de su Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIs, está tramitando 44 ayudas en otros tantos inmuebles pertenecientes a las tres Áreas de Regeneración y Rehabilitación Urbana (ARRUs) de la ciudad: la de O Polvorín-Camelia -A Carballeira, Seixalbo y centro histórico. Con las 15 ayudas aprobadas ayer en junta de gobierno, el Concello ya otorgó 801.869 euros para proyectos de reforma en edificios.

"Hoxe -por ayer- aprobamos oito axudas no ARRU Polvorín-Camelias-Carballeira, catro no ARRU de Seixalbo e tres no ARRU casco histórico, sumando un total de 224.875 euros. Trátase de instalación de ascensores, illamento ou rehabilitación de fachadas e de portais", según explicó Jesús Vázquez.

Ya fuera de la orden del día, la junta de gobierno aprobó la ordenación decreciente para ejecutar las obras de reforma del anexo del Pabellón de Os Remedios. El proyecto prevé el relevo del suelo y las bancadas de este anexo, y será posible gracias a un convenio de colaboración con la Secretaría Xeral para el Deporte de la Junta de Galicia, que acercará 200.000 euros y a la que el Ayuntamiento dedicará otros 100.000 euros. Finalmente, el precio ofertado por la empresa licitadora es de 214.397, 10 euros.

Varias empresas fueron excluidas por baja temeraria. La que resultó con mejor puntuación, Mondo S.L., según los informes técnicos pode ofertar precios más bajos por ser también fabricante del suelo y graderío, lo que conllevará un abaratamiento de cuestes. La empresa tiene ahora 10 días para presentar toda la documentación tendente a la adjudicación.