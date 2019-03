Adolfo Domínguez fabrica en Ourense veinte años después

Para proyectar el futuro, Adolfo Domínguez decide recuperar su pasado. En los orígenes encuentra las esencias empresariales que le catapultaron al éxito y ahora quiere revivir aquellos momentos cosiendo en casa ya con Adriana Domínguez pilotando la compañía como consejera delegada. Por primera vez en veinte años la textil lanza una colección llamada Limited Edition y que ha sido confeccionada íntegramente en sus talleres de San Cibrao das Viñas.

El proceso ha concluido y las prendas viajan desde este jueves mismo a las tiendas. No será una distribución masiva, de hecho la colección se venderá a partir del día 21 de este mes, coincidiendo con el arranque de la primavera, únicamente en sus tiendas de referencia —flagship en el argot— en Madrid (calle Serrano) y Barcelona (Paseo de Gracia) y también a través de su tienda online.

Con esta iniciativa la empresa recupera el taller de confección "y todo el equipo de sastrería que se dedica al diseño y confección de prototipos que normalmente se fabrican fuera de España", como explican fuentes de Adolfo Domínguez.

La colección comporta poner en el mercado un total de 450 prendas confeccionadas con productos muy asociados a la marca como lino rústico, Tencel, lana merino o seda, que darán lugar a un surtido de moda "muy arrugada", como reconoce la marca, quizá haciendo un guiño al histórico eslogan de "la arruga es bella". De hecho la colección recoge "las prendas más icónicas" de la marca en los años 80, ropa unisex que incluye chaquetas, abrigos, camisas, pantalones o gabardinas para hombre o mujer. Se prevé que esta sea "la primera de muchas colecciones" que tengan a Ourense como centro de confección.

La idea de recuperar la costura en las instalaciones de San Cibrao arranca al poco tiempo del cambio en la dirección de la compañía. Adriana Domínguez, en sus habituales encuentros con los trabajadores, recogió del grupo de costureras la idea de intensificar su actividad "ya que había muchos momentos con escasa producción". Esa fue la semilla, el fruto sale este jueves a las tiendas.

“Nacimos en una sastrería y nunca hemos dejado de tenerla"

La industria textil quiere ser fiel a sí misma y las marcas llevan esa honestidad a las etiquetas y los conceptos. Responsabilidad, medio ambiente, sostenibilidad y, por qué no, respeto a sus orígenes porque de ahí parte todo. Adriana Domínguez, consejera delegada de la empresa, hace una declaración de principios en el momento en el que la colección Limited Edition toma protagonismo: " Nacimos de una sastrería y nunca hemos dejado de tenerla". Y añade: "Lo que hemos hecho es volver a poner en marcha el taller, no solo para prototipos, sino para confeccionar una colección entera". El tiempo ha pasado porque "eso hacía muchos años, 40 años, que no hacíamos".

Sobre las razones por las que Adolfo Domínguez vuelve a engrasar la maquinaria de sus naves en San Cibrao, su hija y primera directiva de la compañía dice que "ya teníamos el taller, simplemente volvemos a darle protagonismo".

La textil apuesta por seguir en esta linea: "Sí, esta es la primera de muchas colecciones que haremos al 100% en Galicia", adelanta Adriana. Sin embargo, es una colección corta y centrada en venta electrónica y en las flagship de Madrid y Barcelona ¿Por qué? "Es la primera después de muchos años, esta es una colección muy especial, más artesana, menos industrial, con una tirada muy corta de 450 unidades. Está accesible a cualquiera por nuestra tienda online". Sobre la pregunta de si la fábrica de Ourense volverá tener el ritmo de antaño la consejera delegada explica que "salimos de una sastrería, quizás por eso nunca hemos dejado de tener un taller de sastrería propio. Volvemos a coser una colección entera, sí", adelantando que el taller "seguirá produciendo todas nuestras prendas prototipo". Adriana Domínguez explica que "toda la renovación que estamos realizando en la empresa parte de una base: moda de autor; recuperar nuestras raíces, nuestra herencia, todo lo que nos hace diferentes. Esta es una colección vintage, pero diseñada y producida en 2019".

Y llega con la primavera, en un intento de que revivan de nuevo esencias del taller y la costura recupere la aguja y el dedal.