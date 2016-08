Adolfo Domínguez propondrá en la junta general de accionistas fijar en nueve el número de miembros del consejo de administración, tras el cese el pasado mes de julio de Estanislao Carpio como consejero delegado y el fichaje de Costas Antimissaris, ex directivo de Inditex, como consejero ejecutivo.



En concreto, la junta de accionistas se celebrará previsiblemente este miércoles, en segunda convocatoria, en el salón de actos del Parque Tecnológico de Galicia en San Cibrao das Viñas (Ourense).



Además de la reelección de Adolfo Domínguez como consejero ejecutivo y el nombramiento de Costas Antimissaris, hasta ahora director internacional de Marks&Spencer, también como consejero ejecutivo, los accionistas también reelegirán a José Luis Nueno Iniesta como consejero externo dominical y a José María García-Planas Marcet como externo.



Por otro lado, la firma de moda gallega nombrará como consejeros externos independientes a Luis Caramés Viéitez, catedrático de Economía Aplicada; Fuencisla Clemares Sempere, directora comercial y líder de iniciativa de movilidad de Google España, y a Juan Antonio Chaparro, responsable de cadena de suministro del grupo Esprit.



Además, se propondrá la reelección de Deloitte como firma auditora de las cuentas del ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2016 y que finalizará el 28 de febrero de 2017, así como la retribución de los miembros del consejo de administración y de los miembros de las comisiones de Auditoría y de Nombramientos y Retribuciones.



Adolfo Domínguez registró unas pérdidas netas atribuidas de 4,22 millones de euros en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2016-2017, cerrado el pasado 31 de mayo, lo que supone multiplicar por 3,5 los `números rojos` de 1,19 millones de euros contabilizados el año anterior.



La compañía precisó que dicho resultado no es comparable, ya que el primer trimestre del pasado año reflejó un beneficio extraordinario por importe de 1,2 millones de euros por la venta del local ubicado en el Paseo de la Habana (Madrid).



Las ventas en tiendas comparables, que no tienen en cuenta aperturas, cierres, reformas y cambios de venta en depósito a firme, se redujeron en un 11,9% respecto al ejercicio anterior.



No obstante, las ventas comparables del mes de junio crecieron un 4,8% sobre el año anterior, lo que compensa parcialmente la bajada del primer trimestre.



El resultado bruto de explotación (Ebitda) recurrente fue negativo en 5,3 millones de euros, frente a los 2,9 millones de euros, también negativo, obtenido en el primer trimestre del 2015, debido al descenso del margen bruto.