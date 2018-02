AECC, que trabaja en lograr nuevas instalaciones, pide la colaboración de la Diputación 

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, visitó este viernes la sede de la Asociación Española contra el Cáncer de la ciudad, que conmemora 25 años dedicándose y trabajando a favor de los pacientes oncológicos y sus familias.

Baltar quiso felicitar a los miembros de la asociación por la "labor altruísta e de servizo que realizan na nosa provincia" y añadió que este tipo de asociaciones "merecen non só o respecto e a admiración senón tamén o apoio que podamos dar desde as administracións públicas para que sigan avanzando no gran labor que realizan".

La presidente de la asociación, Dora Gómez, agradeció la visita del presidente del gobierno provincial y solicitó el apoyo de la institución en materia de infraestructuras ya que están trabajando para disponer de nuevas instalaciones que mejores los servicios y la atención a los pacientes y sus familias.