Los afectados de una estafa circularon sin seguro en la provincia

La Audiencia Provincial celebró este martes la segunda sesión del juicio por la estafa continuada que según el fiscal habrían ideado Enrique C.B y Marta C.A, padre e hija, a través de sus negocios de correduría de seguros entre Ourense y Verín. Según el Ministerio Fiscal, que pide hasta seis años de cárcel para Enrique y Marta, estos se quedaban con el dinero de los clientes que contrataban una póliza para el coche. Emitían un recibo de pagado para que creyesen que circulaban con el seguro en vigor y la aseguradora, Axa en este caso y personada en la acusación particular, anulaba las pólizas al no recibir los pagos.

Para su plan, los dos principales acusados contaron con la colaboración "eficaz" pero "no necesaria" de su empleada Raquel A.P, sentada también en el banquillo. Hasta 26 testigos fueron requeridos en la sala, entre empleados de las partes implicadas y afectados. Los acusados ya echaron la culpa a la aseguradora en la primera sesión oral, argumentando que Axa anulaba las pólizas sin informar al cliente.

Por parte de Axa, declararon testigos que ejercieron funciones de contabilidad o comerciales cuando existía relación con la oficina de los encausados. Coincidieron en que las "discrepancias" con la correduría empezaron cuando detectaron sus problemas de liquidez. Uno de los trabajadores aseguró que la relación comercial llegó a una situación "insostenible" que comprometía un "riesgo reputacional" para Axa. Indicaron que las pólizas se anulaban cuando no recibían el pago por parte de los acusados, como referencia el fiscal.

En el juicio declaró una exempleada de Enrique y Marta, que aseguró que sus jefes le pedían que cobrase todo en mano y evitase las domiciliaciones bancarias.

Los afectados, más de medio centenar, se enteraban de que no tenían seguro en controles de tráfico o tras un siniestro.