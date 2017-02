Agentes especializados de Madrid colaboran en la investigación del asesinato de Socorro Pérez

El jefe superior de la Policía en Galicia, Manuel Vázquez, ha confirmado este jueves que efectivos de Policía Científica y una unidad especializada de Madrid están colaborando con la Comisaría de Ourense para tratar de esclarecer el asesinato de Socorro Pérez, del que el próximo mes de mayo se cumplirán dos años.



Así lo ha asegurado con motivo del acto en el que se ha hecho "oficial" el nombramiento de Antonio Álvarez Valencia como comisario jefe provincial. A pesar de su llegada a la ciudad hace diez meses, el máximo responsable provincial de la Policía se encontraba "en comisión de servicios", tal y como ha recordado Manuel Vázquez.



En su intervención durante el acto, Manuel Vázquez ha destacado que "Ourense es una ciudad segura" y que cuenta con "una de las tasas de criminalidad más bajas", en comparación con otras ciudades de España.



En relación al asesinato de Socorro Pérez, que desapareció cuando regresaba a su casa después de practicar deporte en mayo de 2015, ha confirmado que "no se han abandonado nunca" las investigaciones.



El cuerpo de la mujer apareció un mes después oculto entre la maleza y con signos de violencia. Desde entonces, su familia organiza periódicamente concentraciones reclamando el mantenimiento de las investigaciones.



RECURSOS ADICIONALES



El jefe superior de la Policía en Galicia ha asegurado que "en todos estos años" se han dedicado "muchos recursos" a este caso y que "se están haciendo todas las gestiones posibles de cara a esclarecer ese homicidio".



Así, ha destacado que la Comisaría de Ourense cuenta con la colaboración de una unidad especializada llegada desde Madrid, así como de la Policía Científica.



"Hasta el momento no hemos podido resolverlo, pero seguimos en ello comprobando de forma exhaustiva todos los datos e indicios que llegan", ha concluido.



SITUACIÓN DE LA COMISARÍA



Por otra parte, el máximo responsable de la Policía en Galicia no ha considerado "conveniente" hacer declaraciones sobre la situación interna de la Comisaría de Ourense a la llegada de Álvarez Valencia.



El grupo antidroga de esta comisaría fue desmantelado a raíz de una investigación de Asuntos Internos, desplazados a Ourense para investigar la desaparición de seis armas del depósito de la Policía. En abril de 2015 un agente se suicidó en el interior de la Comisaría, después de dejar una nota en la que se autoinculpaba de la sustracción de las armas.



Ante los medios, Vázquez ha confirmado que lo que ocurrió en esta Comisaría fue un "motivo de preocupación" que se "abordó de frente".



Sin embargo, ha insistido en que se trata de cuestiones internas con "unas investigaciones pendientes, judicializadas y secretas", por lo que no ha querido realizar ninguna declaración al respecto.



RECURSOS



Por su parte, el comisario jefe de Ourense ha insistido en su preocupación por "dar respuesta al día a día de los ciudadanos" y "disponer de recursos" para mejorar la calidad de los servicios policiales. También ha apostado por "mantener un equipo de trabajo cohesionado" dentro de la Comisaría.



Álvarez Valencia ha asegurado que la resolución de los casos internos de la Comisaría y del asesinato de Socorro Pérez se han convertido en una "preocupación personal". Finalmente, el subdelegado del Gobierno, Roberto Castro, ha coincidido en señalar a Ourense como "una ciudad tranquila y segura".